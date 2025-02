Nachdem die CDU am Mittwoch bereits mit Stimmen der AfD einen Entschließungsantrag zum Thema Migration durchgebracht hatte, wollte man trotz scharfer Kritik von vielen Seiten am Freitag auch bei einer Mehrheit für das "Zustrombegrenzungsgesetz" Stimmen der Partei akzeptieren, zu der Friedrich Merz bis kurz vorher noch die viel zitierte "Brandmauer" beschworen hatte. Man durfte also eine emotionale Debatte im Bundestag erwarten. Das lockte über eine Million Menschen am Freitagnachmittag vor den Fernseher, um sich die Übertragung aus dem Bundestag anzusehen.

Die meisten entschieden sich dabei für Phoenix. Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte zwischen 14:05 Uhr und 16:11 Uhr im Schnitt 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach einem Marktanteil von 7,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Im Verlauf dürfte die Reichweite dabei angestiegen sein, in der Zeit zwischen Zeit zwischen 16:11 Uhr und 16:33 Uhr lag die durchschnittliche Reichweite sogar schon bei 0,95 Millionen. Als nach 17 Uhr das Ergebnis der Abstimmung verkündet wurde, verfolgten das 930.000 Personen bei Phoenix.

Beim jungen Publikum war Phoenix am Nachmittag sogar Marktführer: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam Phoenix über Stunden auf zweistellige Marktanteile, zwischen 14:05 Uhr waren es 11,0 Prozent, zwischen 16:11 und 16:32 Uhr wurden 12,3 Prozent gemessen, bei der Verkündung des Abstimmungsergebnisses waren es 11,4 Prozent. Alle anderen Sender, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, verzeichneten nachmittags während dieser Zeit hingegen nur einstellige Werte.

Auch die privaten Nachrichtensender Welt und Phoenix übertrugen live aus dem Bundestag, rangierten aber deutlich hinter Phoenix. Bei n-tv sahen ab 14:06 Uhr im Schnitt rund 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, bei der Verkündung des Abstimmungsergebnisses waren rund 380.000 dabei. Bei Welt lag die Reichweite ab 14:05 Uhr zunächst bei rund 240.000, um kurz nach 17 Uhr waren 330.000 mit dabei.

Über den gesamten Tag betrachtet erreichte Phoenix insgesamt einen Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent und teilte sich damit den siebten Platz im Senderranking mit Sat.1 Gold noch vor ProSieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar für 3,1 Prozent Tagesmarktanteil und ebenfalls Rang 7. Welt kam hier auf 2,1 Prozent, ntv auf 2,0 Prozent.

Das Erste sendete unterdessen einen "Brennpunkt", der im Anschluss an die "Tagesschau" noch 4,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das reichte für 17,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 15,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das "ZDF Spezial" am Vorabend hatten 3,06 Millionen Menschen verfolgt. Die Marktanteile beliefen sich hier auf 15,5 Prozent insgesamt und 7,0 Prozent in der Altersgruppe 14-49.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;