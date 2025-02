Die Folge "Herz der Dunkelheit" des Dresdner "Tatort"-Teams war mit im Schnitt 8,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am Sonntag die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages. Der Marktanteil belief sich auf 28,4 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 21,3 Prozent ein sehr guter Wert erzielt. Doch für den Sieg reichte es beim jüngeren Publikum trotzdem nicht - den konnte sich auch am Sonntag wieder das Dschungelcamp bei RTL sichern.

Hatte man sich in der vergangenen Woche wegen der Überschneidung mit der NFL noch auf eine Kurzausgabe beschränken müssen, so war nun Platz für eine reguläre Ausgabe des Dschungels. Das tat den Quoten gut: 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein, das waren 650.000 mehr als in der Woche zuvor. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 14,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 25,9 Prozent erzielt. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 musste der Dschungel mit 21,7 Prozent Marktanteil dem "Tatort", der 25,2 Prozent erreichte, den Vortritt lassen.

Im Anschluss an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" war dann wieder "Die Stunde danach" zu sehen, die 1,86 Millionen Dschungel-Fans vor dem Bildschirm hielt. 11,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 23,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge. Dass man im Anschluss dann die Dschungel-Folge des Abends noch einmal wiederholte, war obendrein auch nicht von Nachteil für RTL. Ab kurz vor Mitternacht wurden so weiter über 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Und wie erging es dem Rest? Im ZDF trotzte "Frühling" mit 5,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern der starken Konkurrenz und lag nur knapp unter dem Vorwochenwert. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 19,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zwar nur 7,6 Prozent erzielt - das reichte aber trotzdem, um sich auch hier noch vor allen privaten Dschungel- und "Tatort"-Konkurrenten zu halten. ProSieben erzielte mit dem Film "Venom - Let There Be Carnage" 6,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Der Prinz aus Zamunda" in Sat.1 kam auf 6,1 Prozent. Die "Trucker Babes" bei Kabel Eins kamen nicht über 3,6 Prozent hinaus, RTLzwei erreichte mit den "Schadenfreundinnen" nur 3,5 Prozent, bei Vox lag eine alte Folge von "Mälzer und Henssler liefern ab" bei 4,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;