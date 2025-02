am 03.02.2025 - 09:28 Uhr

Die enttäuschenden Auftaktquoten waren kein Ausrutscher: In Woche 2 verlor der "Golden Bachelor" bei RTL sogar noch an Boden. 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren nur noch übrig, das waren noch rund 120.000 weniger als in der Woche zuvor. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank auf 5,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es um 0,6 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent Marktanteil runter. Auch der Blick auf die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen ist da kein Trost, mehr als 5,1 Prozent Marktanteil waren damit nicht zu holen.

Sat.1 konnte von dieser eklatanten RTL-Schwäche allerdings nicht profitieren, "The Biggest Loser" verlor im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls wieder an Boden. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ging auf 6,2 Prozent zurück - ein erheblicher Verlust von 2,4 Prozentpunkten. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es für 5,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen zwischen 17:44 Uhr und 19:56 Uhr 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 5,3 Prozent.

Bei ProSieben kam "Galileo Stories" ab kurz vor 18 Uhr zunächst nur auf sehr schwache 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Galileo X-Plorer" machte seine Sache ab kurz nach 19 Uhr aber deutlich besser und erreichte immerhin sehr ordentliche 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten hier im Schnitt 0,86 Millionen Menschen zu.

Vox blieb mit "Ab in die Ruine" blass und kam am Vorabend nur auf 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,92 Millionen aber höher als bei RTL. Das RTLzwei-Magazin "Grip" erreichte 0,64 Millionen Auto-Fans, der Marktanteil belief sich auf 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Kabel Eins wiederholte am Vorabend "Roadtrip Amerika" und erzielte damit solide 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;