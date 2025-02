Das Dschungelcamp dominiert auch in seiner zweiten Woche das TV-Geschehen beim jungen Publikum völlig. Die Quoten blieben dabei stabil: Die Gesamt-Reichweite sank zwar wieder ganz leicht unter die 4-Millionen-Marke und lag bei im Schnitt 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe blieb aber erneut bei über 30 Prozent. 30,3 Prozent waren es am Dienstag. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 25,0 Prozent, auch hier sicherte der Dschungel sich den Tagessieg. Im Anschluss daran blieben noch 1,78 Millionen bei der "Stunde danach" dran, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 23,2 Prozent.

Während die ARD mit dem DFB-Pokal auch beim jüngeren Publikum mit 16,3 Prozent Marktanteil punkten konnte und das ZDF mit Sebastian Lege 9,3 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen einfuhr, taten sich die anderen größeren Privatsender am Dienstagabend überwiegend sehr schwer. Einzig bei Kabel Eins kann man zumindest mit dem Start in den Abend sehr zufrieden sein: Der Film "Parker" holte dort starke 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. Allerdings kam "3 Engel für Charlie - Volle Power" danach nicht über 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.

ProSieben ging mit 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" völlig unter und erreichte insgesamt nicht mal eine halbe Million Menschen. Als man die Sendung ab 1:20 Uhr nachts noch einmal wiederholt, sank der Marktanteil übrigens auf unglaublich schlechte 0,2 Prozent. Bei Sat.1 bewegten sich die US-Serien in der klassischen Zielgruppe den Abend über zwischen 3,6 Prozent ("Navy CIS") und 2,0 Prozent ("The Irrational"). Immerhin knackte "Navy CIS" aber bei der Gesamt-Reichweite die Millionen-Marke und kam auf 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "The Irrational" verlor im Anschluss aber direkt ein Drittel davon.

Schwer tat sich am Dienstagabend auch RTLzwei, wo "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" um 20:15 Uhr ebenso wie "Hartz und Herzlich - Kassel" ab 21:15 Uhr nicht über 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Bei Vox liefen den ganzen Abend über "Hot oder Schrott"-Wiederholungen, die Marktanteile um 4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten.

