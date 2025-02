Drei Tage vor dem ersten "TV-Duell" zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz lud das ZDF Vertreter der übrigen im Bundestag vertretenen Parteien zum "Schlagabtausch". Dort, wo sonst "Maybrit Illner" erfolgreich ist, stieß nun auch die von Andreas Wunn moderierte Wahlsendung auf großes Interesse: Durchschnittlich 2,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 22:15 Uhr ein und sorgten somit für einen sehr guten Marktanteil von 18,9 Prozent. Zugleich stieß der "Schlagabtausch" auch bei den 14- bis 49-Jährigen auf großes Interesse, wo 460.000 Personen einen Marktanteil von 14,0 Prozent nach sich zogen.

Noch besser lief es im weiteren Verlauf des Abends für "Markus Lanz": Obwohl die Talkshow diesmal erst um 23:47 Uhr begann, blieben im Schnitt 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, sodass der Marktanteil auf herausragende 22,3 Prozent anzog. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum erzielte Lanz ebenfalls weit überdurchschnittliche 14,9 Prozent, ehe auch das "heute-journal" mit 13,1 Prozent noch sehr erfolgreich war.

Ohnehin konnte das ZDF am Donnerstag auch abseits davon immer wieder zweistellige Marktanteile einfahren - so etwa am Nachmittag, wo "Die Küchenschlacht", "Bares für Bares" und die "Rosenheim-Cops" mit Werten zwischen 10,2 und 11,1 Prozent beim jungen Publikum überzeugten. In der Primetime erreichte den "Bergdoktor" und "heute-journal" zudem Marktanteile von 10,9 und 12,7 Prozent, sodass sich das ZDF unterm Strich mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 9,6 Prozent zum stärksten RTL-Verfolger bei den 14- bis 49-Jährigen aufschwang - weit vor allen anderen Privatsendern.

Beim Gesamtpublikum war dem ZDF die Marktführerschaft ohnehin nicht zu nehmen, wenngleich um 20:15 Uhr zunächst der ARD-Krimi "Steirergift" knapp in Führung lag. Mit 5,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 21,2 Prozent Marktanteil setzte sich der Film knapp gegen den "Bergdoktor" durch, der von 5,41 Millionen Menschen gesehen wurde. Das Erste war aber auch am späten Abend gefragt: So erreichte "Nuhr im Ersten" insgesamt genau zwei Millionen Personen sowie 14,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, ehe "Das Gipfeltreffen" noch 1,02 Millionen vor dem Fernseher hielt und beim jungen Publikum mit 10,9 Prozent Marktanteil sogar erneut einen Bestwert markierte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;