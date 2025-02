Auch zwei Tage vor dem Finale kann man sich bei RTL weiterhin über stabil hohe Quoten des Dschungelcamps freuen. Durchschnittlich 1,51 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgte auch am Freitag wieder für gewohnt starke 29,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Dazu kommt, dass "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" insgesamt sogar die zweithöchste Reichweite der Staffel einfuhr und mit 4,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 16,4 Prozent Marktanteil kam.

In etwa die Hälfte davon blieb im Anschluss auch bei der "Stunde danach" noch vor dem Fernseher: 2,02 Millionen Personen sahen die Nachlese mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones, darunter 710.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe erreichte die Show damit genau 20,0 Prozent Marktanteil. Vom "IBES"-Rückenwind profitierte zudem das "Nachtjournal", dessen Marktanteil um Mitternacht noch 16,6 Prozent betrug.

Klar, dass RTL auch mit Blick auf den Tagesmarktanteil nicht zu schlagen war: In der Zielgruppe ließ der Sender insbesondere die private Konkurrenz mit einem Marktanteil von 17,6 Prozent alt aussehen. Zum Vergleich: ProSieben erzielte, 6,7 Prozent, Sat.1 geriet sogar mit nur 4,6 Prozent unter die Räder. Tatsächlich kämpfte Sat.1 an vielen Stellen im Programm mit Problemen - so kam schon die "Landarztpraxis" am Vorabend nicht über 2,6 Prozent Marktanteil hinaus.

In der Primetime wiederum gerieten "111 furchtlose Verkehrshelden" und "111 komische Kindsköpfe" mit Werten von 4,2 und 3,5 Prozent unter die Räder, ehe auch die anschließenden Wiederholungen bis tief in die Nacht hinein für ähnlich magere Quoten sorgten. ProSieben war um 20:15 Uhr mit "Wonder Woman 1984" dagegen noch recht gut bedient und erreichte immerhin 7,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Vox fiel indes mit "James Bond 007 - Sag niemals nie" auf 3,5 Prozent zurück, steigerte sich zu später Stunde dank "Stirb langsam" aber noch auf ordentliche 6,8 Prozent, während RTLzwei mit "Der letzte Tempelritter" und "I Am Legend" bei Werten um vier Prozent verharrte. Völlig chancenlos blieb Kabel Eins, das mit "Navy CIS" zu Beginn des Abends sogar nur einen Marktanteil von 1,6 Prozent schaffte und damit noch hinter RTL Super und den Disney Channel zurückfiel.

