Die Bundestagswahl rückt näher und das macht sich mittlerweile auch im TV-Programm bemerkbar. Doch viele Wählerinnen und Wähler sind des Wahlkampfes offenbar noch nicht überdrüssig, wie ein Blick auf die Quoten zeigt. Am Montag sendete Das Erste zur besten Sendezeit die Doku "Die Vertrauensfrage" von Stephan Lamby und Christian Bock. 2,78 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 10,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 12,8 Prozent ein gutes Stück besser aus.

Richtig aufdrehen konnte danach aber "Hart aber fair", wo Louis Klamroth einen Vierkampf mit den Parteien FDP, Die Linke, BSW und CSU veranstaltete. Die Reichweite der Talkshow stieg auf 3,26 Millionen, was auch den Gesamt-Marktanteil auf 14,2 Prozent anschwellen ließ. Es war ganz nebenbei die höchste Reichweite der Sendung seit dem Neustart unter Klamroth im Jahr 2023. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 13,5 Prozent gemessen, auch das ist ein richtig starker Wert.

Doch auch das ZDF punktete mit Wahlberichterstattung. Weil Robert Habeck kein TV-Duell gegen Alice Weidel wollte, wurden die beiden am Montagvorabend getrennt voneinander in einem Doppelpack von "Was nun…" befragt. Die Folge mit Habeck sahen 3,24 Millionen Menschen, bei Weidel sahen später sogar 3,67 Millionen zu. Mit 14,7 und 14,8 Prozent Marktanteil kann man in Mainz sehr zufrieden sein, beim jungen Publikum wurden jeweils 8,7 Prozent gemessen.

Die höchste Reichweite des Tages erzielte das ZDF allerdings in der Primetime - und da mit einem Krimidrama. 6,52 Millionen Menschen sahen sich "Die Stille am Ende der Nacht" an, das entsprach 25,4 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" lag später noch bei 17,1 Prozent, schwächer als sonst war am späten Abend aber das Montagskino unterwegs. "Bullet Train" kam ab 22:15 Uhr nur noch auf 1,24 Millionen Zuschauende sowie 9,4 Prozent Marktanteil.

