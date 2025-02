am 11.02.2025 - 09:11 Uhr

Der Tagesmarktanteil von RTL lag am Montag bei 18,0 Prozent. Damit landete man in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sehr deutlich auf dem ersten Rang, Das Erste kam als erster Verfolger auf fast zehn Prozentpunkte weniger. Beim Blick auf das Programm überrascht dieses Ergebnis nicht wirklich: In der Primetime setzten die Kölner auf das Wiedersehen der Dschungelstars. Mit 2,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer war das ein schöner Erfolg.

Etwas mehr als eine Million Menschen kamen aus der Zielgruppe, sodass hier 21,5 Prozent Marktanteil gemessen wurden. Das zwischenzeitlich eingeschobene "RTL Direkt" erreichte ebenfalls noch etwas mehr als 2 Millionen Personen und kam so auf 18,4 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL mittlerweile vorrangig blickt, waren für das Dschungel-Wiedersehen übrigens 18,0 Prozent Marktanteil drin.

RTL zehrte am Montag aber auch von den exorbitant hohen Super-Bowl-Quoten, die man in der Nacht von Sonntag auf Montag erzielte. Das dritte Viertel erreichte ab 3 Uhr 1,25 Millionen Menschen, das letzte Viertel sahen etwas mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit lief es deutlich schlechter als vor einem Jahr, damals waren im Schnitt mehr als eineinhalb Millionen Menschen in beiden Vierteln mit dabei. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte RTL trotzdem jeweils bärenstarke 66,5 Prozent.

Gut verlief der Abend am Montag übrigens auch für ProSieben: "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" trieb die Reichweite des Senders auf etwas mehr als eine Million, beim jungen Publikum kam ProSieben so auf 10,1 Prozent. Noch nicht wieder von dem Dschungel-bedingten Durchhänger der vergangenen Wochen haben sich die "Geissens" erholt. Zwei neue Ausgaben der Dokusoap blieben bei RTLzwei bei 2,8 und 2,5 Prozent Marktanteil hängen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;