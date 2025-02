© SWR/Luis Zeno Kuhn

Die ARD-Serie "Spuren" hat mit weit mehr als fünf Millionen Zuschauern am Samstagabend die Quoten-Hitliste beim Gesamtpublikum dominiert. Am Vorabend tat sich die "Sportschau" hingegen in Konkurrenz zum Topspiel bei Sky etwas schwerer als zuletzt.