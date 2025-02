am 19.02.2025 - 08:54 Uhr

Ein Jahr nach der Teilfreigabe von Cannabis beleuchtete RTLzwei am Dienstagabend in einer zweistündigen Doku die Folgen der Entscheidung - und stieß damit zumindest beim jungen Publikum auf durchaus großes Interesse. Durchschnittlich 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich um 21:15 Uhr für "Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität", sodass der Marktanteil auf sehr gute 6,9 Prozent anzog. Die Quote lag damit deutlich über den Normalwerten von RTLzwei.

Die Gesamt-Reichweite blieb mit 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gleichwohl überschaubar. Zuvor erreichte schon "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" kaum mehr Menschen. Hier schalteten im Schnitt 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei ordentlichen 4,6 Prozent.

Einen durchweg erfolgreichen Abend erwischte unterdessen Kabel Eins, wo zwei Spielfilme für Quoten weit über dem Senderschnitt sorgten. Den Anfang machte "Eddie the Eagle - Alles ist möglich" mit durchschnittlich 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 7,3 Prozent in der Zielgruppe. Kabel Eins bewegte sich damit beim jungen Publikum auf Augenhöhe mit RTL. Am späten Abend erreichte "Der Prinz aus Zamunda 2" zudem noch überzeugende 6,6 Prozent und trug somit dazu bei, dass der Sender einen guten Tagesmarktanteil von 4,9 Prozent erzielte.

Schöne Film-Erfolge feierte daneben aber auch Nitro, das mit dem Bond-Film "Im Angesicht des Todes" auf 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von 2,1 Prozent kam, ehe sich "Sudden Death" auf 2,7 Prozent steigerte. DMAX wiederum erreichte mit den "Steel Buddies" und "Titanen aus Stahl" ähnliche Werte von 2,1 und 2,5 Prozent. Und auch ProSieben Maxx bewegte sich den "Simpsons" und "Family Guy" konstant bei mehr als zwei Prozent. Später am Abend steigerte der Sender mit "Futurama" seinen Marktanteil gar auf bis zu 5,2 Prozent in der Zielgruppe. Ein ähnlicher Erfolg gelang aber auch RTL Up, das mit "Law & Order: Special Victims Unit" nach 23 Uhr auf bis zu 4,8 Prozent steigerte.

