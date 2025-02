Mit 5,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern alleine im Ersten war die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" am Dienstag die meistgesehene Sendung - übrigens auch beim jungen Publikum, wo der Marktanteil mit 23,8 Prozent sogar noch über zwei Prozentpunkte höher ausfiel als beim Gesamtpublikum.

Starke Quoten fuhr der Sender danach aber auch mit dem kurzen Polittalk "Farbe bekennen" ein, in dem sich AfD-Chefin Alice Weidel den Fragen stellte. Durchschnittlich 5,03 Millionen Menschen sahen das 15-minütige Gespräch, sodass der Marktanteil bei 20,2 Prozent lag. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen machte "Farbe bekennen" Das Erste um 20:15 Uhr mit 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 18,7 Prozent Marktanteil kurzzeitig zum Marktführer.

Das ZDF tat sich dagegen mit der Doku "Kanzler und Herausforderer - Scholz und Merz im Wahlkampf" deutlich schwerer: Mehr als 2,08 Millionen schalteten hier um 20:15 Uhr nicht ein, kaum mehr waren anschließend bei "Frontal" dabei, das mit 9,8 Prozent Marktanteil jedoch vor allem beim jungen Publikum punktete. Das "heute-journal" steigerte den ZDF-Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen danach gar auf 13,4 Prozent, ehe später am Abend auch "Markus Lanz" noch einmal für einen zweistelligen Wert sorgte.

Überhaupt setzte sich das ZDF am Dienstag mit Blick auf die Tagesmarktanteile bei Jung und Alt an die Spitze - was aber auch am Rückenwind durch den Wintersport lag. Die Biathlon-WM trieb den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab kurz nach 15 Uhr auf herausragende 24,0 Prozent. Insgesamt waren mit 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar stolze 34,0 Prozent drin. Die Live-Übertragung am Nachmittag war damit gefragter als jede Sendung eines Privatsenders.

Im Ersten wiederum stimmten die Quoten am Abend auch nach dem Weidel-Interview, wenngleich das Interesse bei den Jüngeren deutlich zurückging. So erreichte "Die Kanzlei" im Schnitt 4,19 Millionen Personen, ehe noch 3,51 Millionen für "In aller Freundschaft" dran blieben. Gute Quoten gab's später am Abend auch noch für "Maischberger": Hier blieben 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran und der Marktanteil lag beim jungen Publikum bei 11,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;