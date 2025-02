am 25.02.2025 - 08:43 Uhr

Am Tag nach der Bundestagswahl war nicht etwa eine Sondersendung die meistgesehene Sendung des Tages, sondern der "Spreewaldkrimi" im ZDF. Durchschnittlich 5,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachten dem Film den Tagessieg beim Gesamtpublikum ein, der Marktanteil lag bei 23,0 Prozent. Anders das Bild bei den 14- bis 49-Jährigen: Dort tat sich der Krimi mit nur 4,7 Prozent Marktanteil ungleich schwerer. Hier setzte sich stattdessen die "Tagesschau" an die Spitze, die um 20:00 Uhr im Ersten von 1,23 Millionen jungen Menschen gesehen wurde und starke 24,4 Prozent Marktanteil erzielte.

Insgesamt wurde die "Tagesschau" im Hauptprogramm von 5,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen. Für den anschließenden "Brennpunkt" blieben hingegen nur noch 3,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, bei "Hart aber fair" sahen ab 21:00 Uhr im Schnitt 2,84 Millionen zu. Bemerkenswert: Bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte der "Brennpunkt" einen sehr guten Marktanteil von 18,2 Prozent, der fasf fünf Prozentpunkte über dem Gesamtwert lag. Zugleich lag die ARD-Sondersendung vor dem kürzeren "RTL aktuell Spezial", das mit 11,7 Prozent Marktanteil aber ebenfalls gut abschnitt, ehe "Wer wird Millionär?" auf 12,6 Prozent kam und die Gesamtreichweite auf 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieb.

Aber auch abseits des "Brennpunkts" blieben im Ersten die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen den gesamten Abend über zweistellig: So schaffte "Hart aber fair" im Anschluss noch 12,0 Prozent, ehe sich die "Tagesthemen" auf 12,6 Prozent steigerten. Das ZDF kam indes am Vorabend mit seinen "heute"-Nachrichten auf 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie gute 10,4 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Das anschließende "ZDF Spezial" wollten noch 3,09 Millionen Menschen sehen. Erfolgreich war auch das "heute-journal", das nach dem Krimi noch 3,67 Millionen Personen vor dem Fernseher hielt.

Hohe Quoten erzielten ARD und ZDF zudem in den Morgenstunden, wo sich viele über den endgültigen Ausgang der Bundestagswahl informierten. Fast 30 Prozent Marktanteil erzielte das gemeinsame "Morgenmagazin", bei den 14- bis 49-Jährigen wurden rund 22 Prozent erzielt. Und auch mit der langen Extra-Ausgabe der "Tagesschau" und einem über fünfstündigen "ZDF Spezial" punkteten die Sender: 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt im Ersten mit dabei, sogar 800.000 wurden im ZDF über die gesamte Strecke als Durchschnittswert ermittelt.

Erfolgreichste Informationssendung der Privaten war "RTL aktuell", das um 18:45 Uhr von 2,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und noch dazu mit starken 19,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Sat.1 konnte eine Stunde mit "Newstime" nicht mithalten und erwischte mit gerade mal 2,6 Prozent Marktanteil einen ausgesprochen schwachen Tag. Lediglich 700.000 Menschen informierten sich hier. Die 18-Uhr-Ausgabe von "Newstime" bei ProSieben erreichte derweil 390.000 Personen und einn Marktanteil von 8,9 Prozent in der Zielgruppe. Stärkster Nachrichtensender am Tag nach der Wahl war ntv, das mit einem Tagesmarktanteil von 1,7 Prozent überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;