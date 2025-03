In Ismaning und Istanbul muss man starke Nerven haben, wenn man jeden Morgen auf die Quoten der Formate blickt, die auf den ersten Blick so gar nicht zu einem Sportsender wie Sport1 passen. Am Montag ist nun die zweite Staffel von "My Style Rocks" gestartet. Dabei sprach Moderatorin Gülcan Kamps zu Beginn über Johann Wolfgang von Goethe und Natascha Ochsenknecht stieß zur Jury rund um Harald Glööckler hinzu. Nur: Den Quoten hat all das nicht geholfen.

Die Modeshow, die eine Bruttolänge von fast drei Stunden hatte, erreichte am späten Nachmittag und Vorabend im Programm von Sport1 lediglich 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe entsprach das 0,4 Prozent Marktanteil. Damit lag das Format auf dem enttäuschenden Niveau der vergangenen Wochen. "MasterChef" tat sich in der Primetime ähnlich schwer: 40.000 Zuschauer sorgten hier für 0,5 Prozent.

Deutlich besser lief es in der Sparte für RTLup. Mit alten Folgen von "Hinter Gittern"-Folgen erzielte der Sender am späten Abend mehr als 8 Prozent Marktanteil, mit verschiedenen Scripted Realitys waren in der Daytime teils hohe Quoten drin. Dadurch landete RTLup am Ende bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,1 Prozent - und setzte sich noch vor RTLzwei, das sich mit nur 3,0 Prozent begnügen musste.

Beim vermeintlich größeren Privatsender waren die Probleme offensichtlich: In der Daytime lagen fast alle Formate bei weniger als 4 Prozent Marktanteil. "Die Geissens" holten in der Primetime nur 3,7 Prozent und "Davina & Shania - We Love Monaco" erzielte ab 22:15 Uhr mit einer alten Ausgabe nur noch 2,8 Prozent. Als man später damit begann, die Dokusoap "My Big Fat Italian Wedding" zu wiederholen, fielen die Marktanteile auf weniger als 1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;