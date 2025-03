am 06.03.2025 - 09:03 Uhr

Nach "Zum Schwarzwälder Hirsch" sind Tim Mälzer und André Dietz seit dieser Woche mit einem neuen Projekt bei Vox zu sehen - und das sorgte am Mittwochabend auf Anhieb für gute Quoten. Die "Herbsresidenz" startete dabei sogar erfolgreicher als seinerzeit der "Schwarzwälder Hirsch" und erreichte im Schnitt 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe sorgten 380.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für überzeugende 7,9 Prozent Marktanteil.

Allerdings gelang es dem Sender nicht so recht, das Publikum auch im Anschluss noch bei der Stange zu halten: Für eine Wiederholung von "Doc Caro - Jedes Leben zählt" interessierten sich ab 22:15 Uhr nur noch 360.000 Menschen, während der Zielgruppen-Marktanteil auf 4,4 Prozent deutlich einbrach. Umso besser lief es für Vox dagegen am Vorabend, wo "First Dates" und "Das perfekte Dinner" mit Marktanteilen von 9,0 und 10,7 Prozent glänzten. Für das "Dinner" bedeutete das den besten Wert seit Mitte Januar.

Nur bedingt zufrieden dürfte man derweil hingegen bei Sat.1 auf die Quoten vom Mittwochabend blicken. Dort war "Das große Promibacken" mit 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Primetime-Sendung eines Privatsenders, doch in der Zielgruppe musste die Show in dieser Woche mit nur 6,6 Prozent Marktanteil ein Staffel-Tief hinnehmen. Besonders bitter: "Promis backen privat" fiel im Anschluss auf desolate 1,8 Prozent zurück, ehe die "Promibacken"-Wiederholung gegen Mitternacht sogar nur noch 0,5 Prozent schaffte.

Verlassen konnte sich Sat.1 indes zumindest einmal mehr auf sein "Frühstücksfernsehen", das den Marktanteil am Morgen zeitweise auf über 30 Prozent trieb und mit durchschnittlich 22,9 Prozent den zweitbesten Wert des Jahres einfuhr. Abseits davon blieben die Sat.1-Marktanteile aber durchweg einstellig. "Auf Streife - Die neuen Einsätze" und "Lebensretter hautnah" schafften am Nachmittag aber zumindest respektable Werte von 8,1 und 8,0 Prozent.

Mit Blick auf den Tagesmarktanteil fiel Sat.1 am Ende trotzdem hauchdünn hinter Vox zurück: Während der Kölner Konkurrent auf 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam, brachte es Sat.1 auf 6,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;