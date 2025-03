In der Serie "Doc" verliert Dr. Amy Elias (Molly Parker), Chefärztin des Westside Hospitals in Minneapolis, nach einem schweren Autounfall ihr Gedächtnis und damit alle Erinnerungen an die letzten acht Jahre. Plötzlich steht sie in einer Welt, in der sie sich nicht mehr auskennt: Eine gescheiterte Ehe, eine fast erwachsene Tochter, die sie kaum kennt, sind nur einige der vielen Gedächtnislücken. Und auch in ihren Job muss sie sich mühsam zurückkämpfen.

In den USA läuft bei Fox aktuell die erste Staffel der Serie, die auf dem italienischen Vorbidl "Doc - Es liegt in deinen Händen" basiert. Hierzulande hat RTL zugeschlagen und wird die zehn Episoden ab dem 31. März bei RTL+ zum Abruf bereitstellen. Nur einen Tag später wird es bei RTL+ zudem die acht neuen Folgen der dritten Staffel "Chucky" zu sehen geben, ebenso die 17. Staffel der kanadischen Serie "Heartland".

Und auch die Reality-Fans will RTL+ natürlich bei der Stange halten und bringt daher ab dem 20. März eine neue Staffel von "Temptation Island" an den Start, moderiert von Lola Weippert. Die nunmehr bereits siebte Staffel fällt mit 13 neuen Folgen sowie einer Wiedersehens-Folge sogar noch etwas länger aus als in der Vergangenheit.

Auch in der neuen Staffel stellen sich vier Paare dem Treue-Experiment. Dazu verbringen die Paare getrennt von- und ohne jeglichen Kontakt zueinander ihre Zeit auf Korfu in zwei Villen voller Versuchungen. Denn mit ihnen leben jeweils mehrere sexy Verführerinnen und Verführer, die nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die Probe zu stellen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;