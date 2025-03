Es gehört zu den traditionellen Höhepunkten jeder Staffel von "Germany's Next Topmodel": Das Umstyling der Kandidatinnen, diesmal sogar mit überraschender Unterstützung durch Klaas Heufer-Umlauf. Ganz so groß wie in den vergangenen Jahren, als die Marktanteile in der Regel weit jenseits der 20-Prozent-Marke lagen, fiel das Interesse diesmal zwar nicht aus, einen Staffel-Bestwert gibt es für ProSieben aber trotzdem zu feiern.

So sorgten 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährige in der klassischen Zielgruppe für einen Marktanteil von 18,3 Prozent. Damit wurde der bisherige Staffelbestwert (nach vorläufiger Gewichtung) um 1,2 Prozentpunkte übertroffen. 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, 190.000 mehr als in der Vorwoche. Am Mittwoch hatten bei den Männern noch knapp weniger als eine Million Menschen eingeschaltet.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

RTL konnte beim ganz jungen Publikum unterdessen zwar nicht mit den "Topmodels" mithalten, schon in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sieht das aber anders aus, in Sachen Gesamt-Reichweite sowieso. Die Übertragung des Eintracht-Sieges bei Ajax Amsterdam verfolgten während der ersten 45 Minuten im Schnitt 2,52 Millionen Fußball-Fans, während der zweiten Hälfte waren dann sogar 2,89 Millionen mit dabei. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile zunächst bei 13,4 und dann 16,9 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden zunächst 12,2 und dann 16,6 Prozent Marktanteil erzielt. "GNTM" kam hier auf 12,7 Prozent.

Trotz der starken Konkurrenz hielt sich das "1% Quiz" in Sat.1 wacker und erreichte ähnlich wie in der vergangenen Woche im Schnitt insgesamt 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bzw. 7,5 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Berappeln konnte sich nach einer enttäuschenden Vorwoche "Achtung Abzocke", das bei Kabel Eins wieder auf 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zulegen konnte. 0,55 Millionen Personen sahen hier insgesamt zu. Damit lag man vor RTLzwei, wo "Hartes Deutschland" 0,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 4,0 Prozent. Vox holte mit dem Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag" zwar nur mäßige 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 6,1 Prozent aber besser aus. Und auch die Gesamt-Reichweite konnte sich mit 1,07 Millionen sehen lassen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;