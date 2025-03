Im Show-Duell zwischen RTL und Sat.1 können beide Sender zufrieden sein, sowohl "Let’s Dance" als auch "The Voice Kids" verzeichneten im Vergleich zur Vorwoche etwas niedrigere Reichweiten, weil aber gleichzeitig die TV-Nutzung insgesamt noch stärker sank, stiegen die Marktanteile. Dabei spielen die beiden genannten Shows nach wie vor in zwei unterschiedlichen Ligen: Während die RTL-Tanzshow 3,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, sahen die Castingshow in Sat.1 1,11 Millionen Personen.

Beim jungen Publikum war der Abstand ebenfalls groß: "Let’s Dance" kam angesichts von 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren auf 19,5 Prozent Marktanteil. Aber auch bei Sat.1 kann man zufrieden sein, hier sorgten 410.000 Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe für 9,4 Prozent Marktanteil. Beide Shows erzielten damit einen Marktanteils-Bestwert in der laufenden Staffel. Und während RTL mit einem "Exclusiv Spezial" im Anschluss noch 12,2 Prozent holte, waren für die Rankingshow "Unsere Lieblinge" in Sat.1 nur noch 6,5 Prozent drin.

Die meisten jungen Zuschauerinnen und Zuschauer hatte am Freitag aber übrigens weder RTL noch Sat.1. Dieser Preis ging an das ZDF, wo die "heute-show" am späten Abend auf eine Reichweite in Höhe von 980.000 kam. Das entsprach bei den 14- bis 49-Jährigen richtig starken 24,9 Prozent. Insgesamt schalteten 4,17 Millionen Menschen ein. Auch das "ZDF Magazin Royale" war später mit 18,7 Prozent beim jungen Publikum extrem erfolgreich.

Auch der Gesamtsieg ging übrigens nach Mainz: 5,34 Millionen Menschen sahen zur besten Sendezeit den "Staatsanwalt", keine andere Sendung verzeichnete am Freitag eine noch höhere Reichweite. Mit 22,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man mehr als zufrieden sein. "SOKO Leipzig" holte später noch 18,9 Prozent, hier sahen 4,34 Millionen zu. Das Erste musste zur gleichen Zeit etwas kleinere Brötchen backen: "Die Drei von der Müllabfuhr" sahen dort 3,50 Millionen Menschen, aber auch damit waren noch gute 14,6 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;