Die "Asterix"-Filme sind schon auf unzähligen Sendern etliche Male gezeigt worden - und noch immer ziehen sie ein vergleichsweise großes Publikum an. Als RTL Super am Samstagabend den Streifen "Asterix erobert Rom" ausgestrahlt hat, sahen 640.000 Menschen zu. 270.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit erreichte der Sender nicht nur starke 5,7 Prozent Marktanteil, sondern sicherte sich auch einen Platz in den Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages.

RTL Super lag nur knapp hinter Sat.1 und hauchdünn vor RTLzwei. In Sat.1 kam der Streifen "She Said" auf insgesamt 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 270.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Mit 6,1 Prozent lag der vermeintlich größere Sender spürbar in Schlagdistanz. RTLzwei erreichte mit einer Ausgabe seiner "Pop-Giganten" 530.000 bzw. 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit dem Marktanteil in Höhe von 5,7 Prozent kann man in Grünwald zufrieden sein.

Und damit zum zweiten Kinder- und Familiensender, der am Samstagabend die Muskeln spielen ließ: Beim Disney Channel ist zur besten Sendezeit der Film "Die Monster Uni" zu sehen gewesen, 370.000 Menschen schalteten insgesamt ein. Beim jungen Publikum waren damit 4,6 Prozent Marktanteil drin - ein richtig gutes Ergebnis.

Alle genannten Sender waren damit auch erfolgreicher als Vox, wo man auf die XXL-Doku "Im Ausland bin ich ein Star" setzte - was vielleicht schon das ganze Dilemma erklärt. Die Doku über Stars, die in Deutschland weitgehend unbekannt sind, erreichte hierzulande nur 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Reichweite bei 140.000. Der Marktanteil in der Zielgruppe blieb bei schwachen 3,4 Prozent hängen.

Am Ende lagen Vox und Sat.1 mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 5,4 und 5,5 Prozent auf einem Niveau. Beide Sender können damit nicht wirklich zufrieden sein. Während Vox in der Primetime schwächelte, sah es für Sat.1 tagsüber ganz schlecht aus - mit einer Ausnahme. Das neue "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Samstag" konnte nach dem guten Start in der Vorwoche seinen Marktanteil jetzt sogar deutlich auf 14,7 Prozent steigern. Insgesamt ging die Reichweite aber etwas zurück, 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Vormittag sind trotzdem ein schöner Erfolg für den Sender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;