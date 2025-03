Nachdem sich "Wer stiehlt mir die Show?" in der vergangenen Woche bei ProSieben zurückmeldete, hat die Quizshow diesmal aus Quotensicht ein paar Federn lassen müssen. Erfolgreich war sie natürlich trotzdem - auch wenn der Primetime-Sieg letztlich auch in der Zielgruppe erneut dem "Tatort" überlassen werden musste. Mit 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Wer stiehlt mir die Show?" diesmal einen Marktanteil von 16,5 Prozent, was gemessen an den vorläufig gewichteten Daten ein Minus um etwas mehr als eineinhalb Prozentpunkte im Vergleich zum Staffel-Auftakt bedeutete. Die Gesamt-Reichweite blieb dagegen weitgehend stabil und lag bei 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Erfolgreich blieb ProSieben unterdessen auch im weiteren Verlauf des Abends mit den "Simpsons", die als Einstimmung auf die neue Staffel ausnahmsweise mit einigen FSK-Folgen zu später Stunde zu sehen waren. Sehr gute 14,5 Prozent Marktanteil erreichte ProSieben mit der um 23:33 Uhr gezeigten Folge, die insgesamt noch 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher hielt. Zwei weitere Folgen schafften danach noch Werte von 13,1 und 11,0 Prozent. Unterm Strich lag der Tagesmarktanteil übrigens bei 9,0 Prozent, womit ProSieben als erfolgreichster Privatsender hervorging, auch wenn in der Daytime nicht allzu viel zusammenlaufen wollte.

RTL kam dagegen nicht über 6,5 Prozent Marktanteil hinaus - was auch an mauen Quoten in der Primetime lag. So erreichte die Free-TV-Premiere der Komödie "Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team" nur 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,0 Prozent Marktanteil, ehe sich "Stern TV am Sonntag" danach mit 5,3 Prozent noch schwerer tat. Wenig Grund zur Freude hat man auch beim Schwestersender Vox, der sich mit "Grill den Henssler" aktuell ziemlich schwer tat. Auch diesmal war wieder nur ein Marktanteil von 4,8 Prozent für die Kochshow drin. "Prominent!" schwächelte im Anschluss mit 4,2 Prozent. Dazu kommt, dass schon auch die Dokusoap-Schiene am Vorabend Probleme machte und somit letztlich nur ein Tagesmarktanteil von 4,7 Prozent drin war.

Deutlich vor RTL und Vox landete Sat.1, das in der Primetime mit gleich zwei Spielfilmen zweistellig blieb. So erreichte "Independence Day: Wiederkehr" um 20:15 Uhr im Schnitt 10,6 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, ehe "World War Z" mit 10,7 Prozent auf ähnlichem Niveau unterwegs war. Kabel Eins konnte sich dagegen im Laufe des Abends steigern und erreichte mit den "Trucker Babes" zunächst 4,5 Prozent Marktanteil und mit "Abenteuer Leben" schließlich sogar sehr gute 6,8 Prozent. Schlusslicht der großen Privatsender war RTLzwei, das um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "Welcome Home - Tödliches Vertrauen" nur 2,9 Prozent Marktanteil erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;