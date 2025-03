Die ZDF-Reihe "Frühling" hat am Sonntagabend steigende Quoten verzeichnet. Nachdem die vergangenen beiden Filme - auf Basis vorläufig gewichteter Daten - unter der Marke von fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lagen, zog die Reichweite nun spürbar an. Durchschnittlich 5,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten die Reihe mit Simone Thomalla zum mit Abstand stärksten Verfolger der Kölner "Tatort"-Folge "Colonius", die mit 8,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Ersten erwartungsgemäß den Spitzenplatz einnahm und dem Ersten einen Marktanteil von 31,0 Prozent bescherte.

"Frühling" wiederum erzielte ebenfalls überzeugende 19,8 Prozent Marktanteil und damit den zweitbesten Wert der laufenden Staffel. Danach punktete auch noch das "heute-journal", das 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher hielt und 18,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielte. Bei der Krimireihe "North Shore - Tod in Sydney" blieben schließlich noch 2,11 Millionen Menschen dran. Deren Marktanteil lag bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings bei gerade mal 3,1 Prozent. "Frühling" und das "heute-journal" hatten in dieser Altersgruppe zuvor hingegen noch mehr als acht Prozent eingefahren.

Am "Tatort" gab's um 20:15 Uhr aber auch beim jungen Publikum kein Vorbeikommen: 1,53 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten starke 24,5 Prozent Marktanteil, ehe "Caren Miosga" noch 11,4 Prozent erreichte. Sechs der neun in diesem Jahr ausgestrahlten Ausgaben des Polittalks verzeichneten damit einen zweistelligen Wert bei den 14- bis 49-Jährigen. Am stärksten war am Sonntag in dieser Altersgruppe allerdings die "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam und den Marktanteil um 20:00 Uhr somit auf herausragende 31,7 Prozent trieb.

Am Ende ging Das Erste übrigens sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den Jüngeren als Tagesmarktführer hervor. Geholfen hat dabei allerdings auch der Wintersport, allen voran die Biathlon-Übertragungen, die tagsüber bis zu 28,7 Prozent Marktanteil verzeichneten. So erreichte die Männer-Staffel ab 13:49 Uhr im Schnitt 2,90 Millionen Fans, ehe die Frauen drei Stunden später sogar 3,43 Millionen vor den Fernseher lockten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;