Dass Sat.1 sein "Frühstücksfernsehen" inzwischen auch samstags ausstrahlt, scheint sich mit Blick auf die Quoten der ersten beiden Ausgaben voll und ganz auszuzahlen. Nachdem die erste Samstags-Ausgabe bereits mit genau zehn Prozent Marktanteil gestartet war, steigerte sich das Magazin an diesem Wochenende nun sogar auf starke 14,7 Prozent in der Zielgruppe und lag damit weit über den Normalwerten des Privatsenders.

Richtig gute Quoten erzielte das "Frühstücksfernsehen" außerdem auch am Sonntag: Zwischen 9 und 12 Uhr verzeichnete die Sendung im Schnitt einen Marktanteil von 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit einen der besten Werte seit dem Start. Insgesamt schalteten im Schnitt 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das waren deutlich mehr als Sat.1 davor und danach erreichte.

Im Windschatten des "Frühstücksfernsehens" fand allerdings auch "Darf ich das?" sein Publikum. Das "Quiz für Rechthaber", das sich bislang am späten Donnerstagabend recht schwer tut, erreichte direkt nach dem Magazin noch einen Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe. Für den Spielfilm "Voll verheiratet" waren im weiteren Verlauf des Nachmittags hingegen nur noch 3,6 Prozent Marktanteil drin, auch die Wiederholung des "Promibackens" blieb mit 6,0 Prozent recht blass.

Stabile Quoten fuhr am Vorabend unterdessen "The Biggest Loser" ein. An frühere Quoten kommt die Abspeckshow zwar auch weiterhin nicht heran, doch mit 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern löste sie zumindest einen erkennbaren Einschaltimpuls aus. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 7,1 Prozent, ehe für "Newstime" noch 6,8 Prozent drin waren. Luft nach oben besteht daneben aber auch für RTL am Vorabend: Dort erreichte "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rüter" ab 19:05 Uhr diesmal mäßige 8,6 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;