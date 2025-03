Bei Kabel Eins kann man mit dem Blick auf die Quoten vom Dienstag sehr zufrieden sein. Zwar erreichte "American Pie: Das Klassentreffen" insgesamt nur 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, doch in der Zielgruppe drehte die Komödie mit einem Marktanteil von 7,8 Prozent regelrecht auf. Damit lag der Sender auf Augenhöhe mit Vox, wo "Lego Masters" erneut leicht an Boden verlor und sich bei 7,7 Prozent wiederfand.

Und auch "Hangover 3" erwies sich im weiteren Verlauf des Abends mit 7,3 Prozent Marktanteil für Kabel Eins als voller Erfolg. Die starken Zahlen in der Primetime dürften auch ein wenig darüber hinwegtrösten, dass die Serien-Wiederholungen am Nachmittag teilweise nicht mal einen Prozent Marktanteil verzeichneten. Hier schlugen sich dagegen die Sitcoms bei ProSieben ungleich besser: So sorgten "Two and a half Men", "How I Met Your Mother", "The Middle", "Young Sheldon" und "Big Bang Theory" fast durchgängig für zweistellige Marktanteile - was zuletzt keine Selbstverständlichkeit war.

Gelohnt hat sich zudem offenkundig die Strategie, die neuen "Simpsons"-Folgen am Vorabend zu zeigen. Während die Serie zuletzt oft einstellig blieb, lagen die Marktanteile am Dienstag bei 11,7 und 13,1 Prozent und damit weit über dem ProSieben-Schnitt. Mit bis zu 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Gesamt-Reichweite zudem sogar höher aus als zuletzt im Abendprogramm. Doch auch mit seinen Magazinen war ProSieben am Dienstag gefragt: "Galileo" erreichte 10,5 Prozent, "taff" zuvor 13,9 Prozent und "Newstime" stellte mit 16,7 Prozent Marktanteil sogar einen Jahresbestwert auf.

Von solchen Werten konnte Sat.1 dagegen nur träumen. Dort lief es nicht nur am Vorabend mau, sondern auch in der Primetime: Mit gerade mal 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern meldete sich "Criminal Minds: Evolution" zurück. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei gerade mal 4,6 Prozent, ehe eine weitere Folge noch 5,2 Prozent erzielte. Damit lag Sat.1 in der Primetime zeitweise noch hinter RTLzwei, das mit "Hartz und herzlich" sowie "Mensch Retter" auf Werte von 5,3 und 5,2 Prozent kam, sich damit im Gegensatz zu Sat.1 aber klar im grünen Bereich bewegte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;