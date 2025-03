"Germany's Next Topmodel" hat am Mittwoch den Primetime-Sieg beim jungen Publikum eingefahren. Während bei den Frauen in der vergangenen Woche das quotenträchtige Umstyling stattfand, mussten die Männer in dieser Ausgabe zum Nackt-Shooting ran. 580.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer wollten das sehen und sorgten so für 13,1 Prozent Marktanteil. Damit lag "GNTM" auf dem Quotenniveau der Vorwoche.

Insgesamt hat die Modelshow etwas an Zugkraft verloren, die Gesamtreichweite fiel auf 950.000 und damit den niedrigsten Wert aller Zeiten. Die Männer-Ausgaben sind damit auch weiterhin spürbar schwächer unterwegs als die der Frauen, die auf dem angestammten Sendeplatz am Donnerstagabend zu sehen sind.

Stefan Raab musste sich am Mittwoch beim jungen jedenfalls hinter Heidi Klum einordnen: "Du gewinnst hier nicht die Million" erreichte eine halbe Million junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 10,7 Prozent Marktanteil. Auch Raab verpasste insgesamt die 1-Million-Marke, erreichte angesichts von 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aber noch etwas mehr als ProSieben mit "GNTM", wobei die Modelsuche eine etwas längere Sendezeit hatte. Gleichzeitig behielten RTL und Raab im Fernduell mit "TV Total" die Oberhand, nachdem die ProSieben-Show in der vergangenen Woche erstmals vorne lag.

"Stern TV", wo Dieter Könnes für den erkrankten Steffen Hallaschka einspringen musste, erreichte später bei RTL nur noch 6,9 Prozent Marktanteil. Etwas bergab ging es derweil für Tim Mälzers "Herbstresidenz" bei Vox. Zwar erreichte man mit 1,14 Millionen eine höhere Reichweite als RTL und ProSieben, vor einer Woche waren es aber noch ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer mehr. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil auf 6,7 Prozent zurück, zum Auftakt vor einer Woche erreichte das Format noch 7,9 Prozent.

Reichweitenstärkster Privatsender am Mittwoch in der Primetime war Sat.1: "Das große Promibacken" verzeichnete 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon kamen aber nur 280.000 aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren dementsprechend nur 6,4 Prozent drin - hier lag Sat.1 also hinter RTL, ProSieben und Vox. Am Ende reichte es bei Sat.1 für einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent, damit lag man noch knapp hinter Vox (6,5 Prozent). Stärkster Sender war RTL, der mit 9,6 Prozent aber einen zweistelligen Wert verpasste.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;