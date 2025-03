Für den BR sind am Mittwoch herausragende Quoten drin gewesen: Das bereits ab 19 Uhr ausgestrahlte "Auf dem Nockherberg 2025" erreichte bundesweit 2,29 Millionen Menschen sowie 9,7 Prozent Marktanteil. Damit lief es zwar ein gutes Stück schlechter als im vergangenen Jahr, als sogar 2,61 Millionen Menschen eingeschaltet hatten. Andererseits: 2023 lag die Reichweite noch unter 2 Millionen, insofern kann man beim BR sehr zufrieden sein.

Der BR erreichte mit dem Politiker-Derblecken nicht nur einen Platz unter den 15 meistgesehenen Sendungen des Tages, der Sender setzte sich auch recht komfortabel vor das Primetime-Programm des Ersten. Dort war ab 20:15 Uhr die Wiederholung der Komödie "Goldjungs" zu sehen, die wollten aber nur 1,80 Millionen Menschen sehen, damit waren für den Sender nur schwache 7,2 Prozent Marktanteil drin.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich der BR vor Das Erste: "Auf dem Nockherberg 2025" erreichte in dieser Altersklasse eine Reichweite in Höhe von 250.000, damit waren 5,7 Prozent Marktanteil drin. Das Erste musste sich mit 5,0 Prozent begnügen. Der BR unterhielt ab kurz nach 22 Uhr mit "Sauber derbleckt" übrigens noch exakt eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, bundesweit waren damit 5,7 (gesamt) und 3,1 (14-49) Prozent Marktanteil drin. Im BR-Sendegebiet erzielte "Auf dem Nockherberg 2025" übrigens fantastische 37,7 Prozent Marktanteil, "Sauber derbleckt" lag später bei 26,8 Prozent.

Der Tagessieg am Mittwoch ging an das ZDF, das, na klar, auf einen Krimi zur besten Sendezeit setzte. "Die Toten von Salzburg – Mord in bester Lage" unterhielt 6,25 Millionen Menschen, damit waren exakt 25 Prozent Marktanteil drin. "Am Puls mit Sarah Tacke" über Corona tat sich später angesichts von 10,3 Prozent deutlich schwerer, mit den Champions-League-Highlights steigerte das ZDF den Marktanteil aber wieder auf 14,2 Prozent. "Markus Lanz" erreichte sogar 17,0 Prozent, die Sendung startete am Mittwoch erst nach Mitternacht, dennoch sahen im Schnitt 1,09 Millionen Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;