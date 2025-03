Auch wenn "heute-show" und "Tagesschau" bei den 14- bis 49-Jährigen eine noch höhere Reichweite erzielten - bei RTL kann man an diesem Samstag mit Blick auf die Quoten von "Let's Dance" ausgesprochen zufrieden sein. Erstmals in diesem Jahr gelang es der Tanzshow nämlich, auf Basis der vorläufig gewichteten Daten die Marktanteilsmarke von 20 Prozent zu überspringen. Durchschnittlich 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unter 50 trieben den Marktanteil des Privatsenders in der Primetime auf hervorragende 20,6 Prozent.

Gegenüber der Vorwoche bedeutete das noch einmal ein Plus von über einem Prozentpunkt. Zudem zog auch die Gesamt-Reichweite weiter an: 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen hier ebenfalls richtig guten 17,5 Prozent Marktanteil. Damit landete "Let's Dance" noch vor der ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr". Der Tagessieg ging allerdings auch hier an das ZDF: "Der Staatsanwalt" verzeichnete im Schnitt 5,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 21,1 Prozent.

Marktanteils-Trend: Let's Dance Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Doch auch in Unterföhring kann man zufrieden sein, wenngleich man schon die Quoten von ProSieben und Sat.1 zusammenrechnen musste, um auf die Flughöhe von RTL zu kommen. So erreichte "Die Bourne Verschwörung" bei ProSieben gute 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, während "The Voice Kids" in Sat.1 von 8,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen gesehen wurde. Im Vergleich zur Vorwoche gab die Musikshow damit leicht nach, auch wenn die Gesamt-Reichweite ein wenig auf 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anzog.

Deutlich hinter ProSieben und Sat.1 reihte sich unterdessen Vox ein, das mit "Goodboye Deutschland" zunächst auf 6,4 Prozent Marktanteil kam und schließlich mit der 007-Wiederholung "Stirb an einem anderen Tag" auf magere 2,9 Prozent zurückfiel. RTLzwei wiederum verbuchte mit den Spielfilmen "Paul - Ein Alien auf der Flucht" und "Der Kaufhaus Cop 2" Werte von 3,3 und 2,4 Prozent, während Kabel Eins am späten Abend mit "Navy CIS" zeitweise sogar nicht mal zwei Prozent schaffte. Weil der Sender schon tagsüber nicht so recht in die Gänge kam, bildete Kabel Eins mit einem Tagesmarktanteil von nur 2,5 Prozent in der Zielgruppe das Schlusslicht.

Ganz vorne landete RTL mit starken 14,0 Prozent, das auch nach "Let's Dance" noch erfolgreich blieb und mit dem "Exclusiv Spezial" nach Mitternacht im Schnitt 1,67 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt. Der Zielgruppen-Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt noch bei 14,6 Prozent. Gute Quoten gab's aber auch tagsüber für die aktuellen Magazine - hier punktete diesmal vor allem die Morgenstrecke: "Punkt 6" und "Punkt 7" überzeugten am Freitag mit Werten von 15,8 und 15,9 Prozent

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;