am 16.03.2025 - 09:04 Uhr

Zum letzten Mal in dieser Saison überträgt das ZDF ein Wintersport-Wochenende und konnte damit am Samstag noch einmal starke Quoten einfahren. Ganz besonders gefragt war dabei der Massenstart im Biathlon: Schon um 13:33 Uhr schalteten im Schnitt 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die den Marktanteil auf tolle 29,3 Prozent trieben. Als später die Männer an der Reihe waren, sorgten 2,91 Millionen Menschen für 24,6 Prozent. Auch beim jungen Publikum bewegte sich die Live-Übertragung mit Werten von 15,7 und 11,9 Prozent deutlich über dem Senderschnitt.

Weil das Skifliegen am späten Nachmittag etwas länger dauerte als geplant, verschoben sich im ZDF schließlich die Anfangszeiten - nennenswerte Auswirkungen auf die Quote hatte das allerdings nicht. So erreichte "Ein starkes Team" ab 20:23 Uhr mit 7,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den unangefochtenen Tagessieg, der Gesamt-Marktanteil lag bei fulminanten 30,0 Prozent, sodass sich die Krimireihe auf "Tatort"-Niveau bewegte.

Für die 14- bis 49-Jährigen galt das hingegen nicht: Dort lag der Marktanteil bei nur 6,5 Prozent, ehe "Die Chefin" auf 5,6 Prozent zurückfiel. Insgesamt blieben aber auch ab 21:52 Uhr noch mehr als fünf Millionen Menschen dabei. Das Erste lag mit Blick aufs Gesamtpublikum deutlich dahinter und kam mit der Komödie "Es ist zu deinem Besten" auf 2,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 12,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte der Film mit guten 9,4 Prozent. "Es ist nur eine Phase, Hase" tat sich anschließend aber in beiden Gruppen schwerer und kam insgesamt nicht über 1,91 Millionen Personen hinaus.

Stärkste ARD-Sendung des Tages war die "Tagesschau", die um 20:00 Uhr mit 6,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 26,5 Prozent Marktanteil kam, nachdem die "Sportschau" von 3,68 Millionen gesehen wurde. Beim jungen Publikum erzielten die Bundesliga-Highlights gute 13,7 Prozent. Das Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund lag bei Sky aber in Schlagdistanz und punktete parallel zur "Sportschau" bei 11,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.

Auch ZDF-Spartensender sehr erfolgreich

Die stundenlange Dominanz des ZDF führte indes zur Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum: Mit durchschnittlich 18,7 Prozent Marktanteil lag der Sender über acht Prozentpunkte vor dem Ersten. Einen schönen Erfolg feierte daneben auch die Spartensender: So landete ZDFneo mit 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenso wie ZDFinfo mit seinen 2,5 Prozent sogar noch vor RTLzwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;