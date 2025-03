am 19.03.2025 - 09:13 Uhr

Die historische Abstimmung im Bundestag hat am Dienstag die Quoten von Phoenix beflügelt. Der öffentlich-rechtliche Sender stellte dabei auch die privaten Nachrichtensender ntv und Welt in den Schatten: Während diese jeweils einen Tagesmarktanteil von 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete, erzielte Phoenix im Schnitt 2,0 Prozent in dieser Altersklasse. Beim Gesamtpublikum waren sogar 2,4 Prozent drin, womit Phoenix selbst ProSieben knapp hinter sich ließ.

Die Übertragung selbst stieß bereits am Vormittag auf großes Interesse und lockte nach 10 Uhr im Schnitt bereits 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Phoenix. Zwischen 10:35 Uhr und 14:35 Uhr schnellte die Phoenix-Reichweite auf 420.000 Personen nach oben, sodass der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei starken 6,0 Prozent lag, während bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls starke 5,4 Prozent verzeichnet wurden. Die höchste Reichweite verbuchte Phoenix indes rund um die Verkündigung des Abstimmungsergebnisses gegen 16 Uhr: Hier saßen im Schnitt 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und trieben den Marktanteil des Senders auf 7,7 Prozent.

Aber auch für die privaten Nachrichtensender waren gute Quoten drin. So erreichte ntv ab 10:10 Uhr über gut zwei Stunden hinweg im Schnitt 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während Welt parallel dazu mit 160.000 Personen und einem Marktanteil von 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch etwas besser abschnitt.

Zu sehen war ein Teil der Debatte am Vormittag aber auch im ZDF, wo ab 10:00 Uhr durchschnittlich 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht wurden, die einem Marktanteil von 16,7 Prozent beim Gesamtpublikum entsprachen. Beim jungen Publikum lief es für den Sender mit 11,2 Prozent ebenfalls gut. Ein "ZDF spezial" verzeichnete ab 19:23 Uhr schließlich noch einmal 2,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch "Markus Lanz" war am späten Abend mit seinem Talk gefragt: 1,38 Millionen Menschen bedeuteten ab 23:18 Uhr noch sehr gute 16,6 Prozent Marktanteil.

