Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Rainer Hunold ankündigte, seinen Job als "Der Staatsanwalt" im ZDF aus Altersgründen an den Nagel zu hängen, am Freitagabend war es nun soweit: Nach 20 Jahren lief die letzte Folge der Serie. 4,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten nochmal ein, damit holte "Der Staatsanwalt" zum Abschied noch einmal den Tagessieg.

Kleiner Makel allerdings: Zum ersten Mal seit über fünf Jahren fiel die Reichweite damit wieder unter die 5-Millionen-Marke. Der Marktanteil von 20,1 Prozent beim Gesamtpublikum konnte sich freilich trotzdem mehr als sehen lassen, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,8 Prozent Marktanteil zumindest ordentlich. Die "SOKO Leipzig" hielt danach noch 4,27 Millionen Krimi-Fans dran, was für 18,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte.

Beim jungen Publikum drehte das ZDF dann wie gewohnt am späteren Abend auf: Die "heute-show" lockte um 22:30 Uhr mehr 14- bis 49-Jährige vor den Fernseher als jede 20:15-Uhr-Sendung. 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersgruppe sorgten für einen Marktanteil von 20,1 Prozent. Insgesamt hatten 3,87 Millionen eingeschaltet, was 21,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Die Sendung gehört also zu den wenigen, die bei Jung und Alt gleichermaßen stark läuft. Das "ZDF Magazin Royale" war mit 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich schwächer unterwegs als in den vergangenen Wochen. Insgesamt schauten 1,56 Millionen zu.

Stärkster ZDF-Verfolger in der Primetime war unterdessen Das Erste, wo ein neuer Film aus der Reihe "Einspruch, Schatz!" 3,77 Millionen Menschen erreichte. Das waren etwas weniger als die ersten beiden Filme im Herbst 2023 verfolgt hatten. Der Marktanteil lag mit 15,5 Prozent beim Gesamtpublikum trotzdem auf einem guten Niveau, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,8 Prozent erzielt. Für die lineare Ausstrahlung der Serie "Marzahn Mon Amour" hatte Das Erste erst nach einer "Tatort"-Wiederholung Platz - was schon zeigt, dass sie vor allem für die Mediathek produziert wurde. Und so verwundern die schwachen Marktanteile zwischen 5,1 und 6,8 Prozent beim Gesamtpublikum dann auch nicht weiter.

Richtig gut lief es für Das Erste dank der Biathlon-Übertragungen dafür schon tagsüber: 1,82 Millionen sahen beim 10-km-Sprint der Männer zu, was den Marktanteil ab 13:30 Uhr auf 25,6 Prozent nach oben trieb, bei den Frauen waren ab 16:19 Uhr sogar 2,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Der Marktanteil lag mit 25,3 Prozent ähnlich hoch.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;