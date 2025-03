Mit seinen stundenlangen Wiederholungen von "CSI: Miami" kann Vox tagsüber nicht viel reißen. Nach 14 Uhr lag die Quote in der Zielgruppe bei gerade mal 1,3 Prozent - umso bemerkenswerter, dass sich die Eigenproduktionen im Anschluss davon völlig unbeeindruckt zeigten. So steigerte sich "Shopping Queen" am Montag auf 8,4 Prozent Marktanteil, ehe "Die Dekoprofis" schließlich sogar 10,7 Prozent erzielten. Für die Dokusoap bedeutete das einen neuen Bestwert. Auch die Gesamt-Reichweite von 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern kann sich sehen lassen.

Im Anschluss lief es für Vox zudem ebenfalls sehr gut: So steigerte sich "Zwischen Tüll und Tränen" auf 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe "First Dates" von 870.000 gesehen wurde. Die Datingshow punktete außerdem in der Zielgruppe mit starken 10,3 Prozent Marktanteil. Für "Das perfekte Dinner" waren um 19:00 Uhr schließlich noch 8,0 Prozent drin. Mit 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die Kochshow zudem die meistgesehene Vox-Sendung des Montags.

Bei Sat.1 wollte diesmal hingegen am Nachmittag nicht allzu viel zusammenlaufenden - immer wieder bewegten sich die Marktanteile in der Zielgruppe nur um drei Prozent. Immerhin: "Die Landarztpraxis" erwischte am Vorabend mit 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen ihrer besseren Tage. Und auch das "Frühstücksfernsehen" konnte sich der Sender ohnehin verlassen: In den Morgenstunden verbuchte die Live-Sendung über fünf Stunden hinweg im Schnitt stolze 22,2 Prozent Marktanteil.

RTL konnte mit seinen Frühmagazinen nicht mithalten, schaffte mit "Punkt 6" und "Punkt 7" aber zumindest Werte von mehr als zwölf Prozent beim jungen Publikum. "Punkt 12" drehte dagegen zur Mittagszeit richtig auf und bescherte RTL sogar einen Jahresbestwert: Sehr gute 18,9 Prozent Marktanteil erzielte "Punkt 12", das auch insgesamt mit 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gefragt war. Dazu kommen die Gerichtsshows, mit denen der Sender anschließend vor allem die Älteren ansprach - so zählte etwa "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" um 16:00 Uhr insgesamt 1,14 Millionen Menschen.

Luft nach oben besteht dagegen für die neue Staffel der RTLzwei-Dokusoap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten", die sich am Montag um 16:10 Uhr zurückmeldete. Mit 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es zum Auftakt noch überschaubar. Noch größere Probleme machte dagegen die neue Sport1-Show "Power of Lowe", die um 15 Uhr mit nur 20.000 Personen und einem Marktanteil von 0,3 Prozent in der Zielgruppe startete. Immerhin: "My Style Rocks" schaffte diesmal danach recht gute 0,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;