Dass Stefan Raabs wöchentliche Show kein Selbstläufer sein würde, dürfte den Verantwortlichen von RTL wohl schon in den vergangenen Wochen klar geworden sein. Nun ist "Du gewinnst hier nicht die Million" erstmals sogar in den einstelligen Marktanteils-Bereich gefallen: Mit nur noch 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Show am Mittwochabend einen mäßigen Marktanteil von 9,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Zum Vergleich: Gestartet war das Format im Februar noch mit mehr als 15 Prozent.

Der leichte Aufwärtstrend der vergangenen Wochen ist damit also erstmal zu Ende. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die man in Köln bekanntlich besonders schaut, schaffte "Du gewinnst hier nicht die Million" in dieser Woche sogar nur noch 6,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten im Schnitt genau eine Million Menschen ein - zumindest hier blieb Raab also ein neues Tief erspart. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass selbst die Gerichtsshow mit Ulrich Wetzel am Nachmittag mehr Menschen erreichte als Stefan Raabs Show um 20:15 Uhr.

Im Windschatten von "Du gewinnst hier nicht die Million" tat sich zudem auch die anschließende Magazinstrecke äußerst schwer: So geriet "RTL Direkt" um 22:15 Uhr mit nur 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenso unter die Räder wie "Stern TV", das bei 6,6 Prozent verharrte und damit den schwächsten Wert des laufenden Jahres hinnehmen musste. Insgesamt erreichte das Magazin gerade mal 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - eine niedrigere Reichweite für "Stern TV" hat DWDL in seinem langjährigen Archiv nicht finden können.

Doppelter Primetime-Sieger war dagegen das ZDF: So erreichte "Aktenzeichen XY... ungelöst" nicht nur 5,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 20,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sondern lag auch bei den 14- bis 49-Jährigen vorne. Dort trieben 1,03 Millionen junge Menschen den ZDF-Marktanteil auf 19,0 Prozent. Der ARD-Film "Eigentlich sollten" wir ordnete sich zudem klar hinter dem ZDF ein und kam nicht über 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus, die für 10,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgten.

Ebenfalls deutlich vor RTL landete derweil ProSieben, wo sich "Germany's next Topmodel" mit der letzten Mittwochs-Ausgabe auf 14,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigerte - die doppelte wöchentliche "GNTM"-Dosis hat sich für den Sender somit also gelohnt. Insgesamt waren 1,21 Millionen Fans mit dabei, über 100.000 mehr als vor einer Woche.

