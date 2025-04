Der Abend begann für RTL mit überschaubaren Quoten. Gerade mal 6,9 Prozent Marktanteil erzielte der Sender um 20:15 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Europa-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt. Doch pünktlich zum Anpfiff zog das Interesse deutlich an: Durchschnittlich 3,13 Millionen Fans waren ab 21:00 Uhr dabei; die zweite Hälfte lockte eine Stunde sogar 3,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu RTL, sodass der Gesamt-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei sehr guten 16,7 Prozent lag.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum musste die Europa League damit am Donnerstag nur der "Tagesschau", dem "Barcelona-Krimi" und dem "heute-journal" den Vortritt lassen. In der Zielgruppe lag die Live-Übertragung des Viertelfinal-Hinspiels sogar an der Spitze: Dort waren nach 22 Uhr im Schnitt 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren dabei, die den RTL-Marktanteil auf starke 20,7 Prozent trieben, nachdem schon die erste Hälfte mit 16,0 Prozent überzeugen konnte. In Köln kann man sich somit über neue Saison-Bestwerte für die Europa League freuen.

"Germany's next Topmodel" reihte sich unterdessen hinter dem Fußball ein. Grund zur Unzufriedenheit dürfte bei ProSieben gleichwohl nicht bestehen, schließlich konnte sich die Show mit Heidi Klum im Vergleich zur Vorwoche, als das "Team Wallraff" für starke Konkurrenz sorgte, deutlich steigern. Mit 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 17,0 Prozent in der Zielgruppe schlug sich "GNTM" sehr gut. "Dr. Rick & Dr. Nick" ließen die Quote danach allerdings auf 6,6 Prozent einbrechen.

RTL schlug sich dagegen auch nach 23 Uhr noch gut und kam mit der Nachberichterstattung zur Europa League auf 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe das "Nachtjournal" mit 14,3 Prozent überzeugte. Hinsichtlich der Tagesmarktanteile lieferten sich beide Sender ein enges Rennen: Mit 11,3 Prozent lag RTL am Donnerstag in der Zielgruppe letztlich nur 0,3 Prozentpunkte vor ProSieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;