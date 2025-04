am 11.04.2025 - 09:03 Uhr

Nachdem Kabel Eins im vergangenen Herbst mit "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" bereits überaus erfolgreich war, hat sich die Dokusoap über Michael Manousakis und sein Team nun mit sehr guten Quoten zurückgemeldet. Zum Auftakt der zweiten Staffel fuhr "Morlock Motors" sogar einen neuen Reichweiten-Rekord ein: Erstmals gelang es nämlich, auf Basis vorläufig gewichteter Daten die Millionen-Marke zu überspringen - im Schnitt schalteten 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

In der Zielgruppe bewegte sich das Format zudem mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent deutlich über den Normalwerten den Senders. Zudem machte es sich bezahlt, dass Kabel Eins direkt im Anschluss noch eine Folge von "Morlock Motors" wiederholte. Damit blieb der Marktanteil auch zu später Stunde noch mit 7,1 Prozent stabil. Im Dokusoap-Duell lag der Sender zugleich deutlich vor RTLzwei, wo der "Trödeltrupp on Tour" auch diesmal wieder mit gerade mal 2,8 Prozent Marktanteil enttäuschte. Auch "James Bond 007 - Spectre" konnte nicht mit "Morlock Motors" mithalten und blieb bei Vox mit 5,9 Prozent blass.

Ein schönes Comeback legte darüber hinaus auch die Sat.1-Quizshow "The Floor" hin, die sich in der Zielgruppe hinter der Europa League und "Germany's next Topmodel" auf dem dritten Platz einsortierte. Mit einem Marktanteil von 8,7 Prozent verlief der Auftakt der zweiten Staffel sogar erfolgreicher als jener der ersten Staffel im vorigen Jahr. Insgesamt wollten durchschnittlich 1,16 Millionen Menschen die Show mit Matthias Opdenhövel sehen. Für die anschließend gezeigte Wiederholung von "99 - Wer schlägt sie alle?" waren dagegen nur 4,4 Prozent drin.

Am Vorabend schlug sich derweil "Die Landarztpraxis" recht wacker - mit immerhin 6,2 Prozent Marktanteil gab's für die Sat.1-Daily einen der besten Werte der zurückliegenden Wochen. Am Nachmittag sorgte außerdem "Lebensretter hautnah" mit 10,3 Prozent Marktanteil für ein Zwischen-Hoch. In der Zielgruppe lag die Dokusoap damit weit vor RTL, wo "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" mit 4,7 Prozent enttäuschte, nachdem "Barbara Salesch" zuvor sogar mit desolaten 1,3 Prozent versagte. Punkten konnten die Gerichtsshows dagegen bei den Älteren, allen voran Ulrich Wetzel, der beim Gesamtpublikum auf 870.000 Personen sowie 11,1 Prozent Marktanteil kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;