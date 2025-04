am 12.04.2025 - 08:48 Uhr

"Let's Dance" hat in dieser Woche aus Quotensicht einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Nachdem die Marktanteile der RTL-Tanzshow zuletzt - auf Basis vorläufig gewichteter Daten - bei weniger als 18 Prozent lagen, waren diesmal deutlich mehr als 20 Prozent drin. Mit 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete "Let's Dance" starke 22,0 Prozent in der Zielgruppe und damit einen neuen Staffel-Bestwert. Bei den 14- bis 59-Jährigen lief es mit 19,4 Prozent ebenfalls richtig gut.

Gleichzeitig zog auch die Gesamt-Reichweite deutlich an: 3,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten den höchsten Wert seit dem Auftakt der Staffel im Februar, hier lag der Marktanteil bei starken 17,5 Prozent. RTL positionierte sich damit noch vor der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick", die von 3,38 Millionen Menschen gesehen wurde.

Nur am ZDF kam "Let's Dance" am Freitagabend nicht vorbei. Dort sicherte sich "Der Alte" zunächst mit 4,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Tagessieg, ehe "SOKO Leipzig" noch 4,18 Millionen erreichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen taten sich beide Krimiserien mit Marktanteilen von 5,3 und 6,4 Prozent hingegen ein ganzes Stück schwerer. Dafür drehte die "heute-show" später umso mehr auf - und bescherte dem ZDF auch in dieser Altersgruppe den Tagessieg. 1,05 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil der Nachrichten-Satire auf stolze 24,0 Prozent, ehe auch das "ZDF Magazin Royale" mit 15,8 Prozent überzeugte. Insgesamt sahen 3,83 Millionen die "heute-show" - ein Wert, der durch zeitversetzte Nutzung erfahrungsgemäß noch spürbar steigen wird.

Bei RTL blieben die Quoten derweil auch nach "Let's Dance" hoch. Hier hielt das kurze "Exclusiv - Spezial" um 23:39 Uhr im Schnitt noch genau zwei Millionen Menschen bei RTL und sorgte für einen starken Marktanteil von 19,1 Prozent, ehe für das "Nachtjournal" wenig später immerhin noch 13,1 Prozent drin waren. Mit einem Tagesmarktanteil von 13,8 Prozent sicherte sich der Privatsender dann auch die eindeutige Marktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag RTL am Freitag dank der starken Primetime mit 12,5 Prozent an der Spitze.

