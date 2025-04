Während man bei RTL über Rekordwerte für "Let's Dance" jubeln kann (DWDL berichtete), wird man bei Sat.1 mit einiger Enttäuschung auf die Quoten vom Freitagabend blicken. Dort sackte "The Voice Kids" kurz vor dem Staffel-Finale nämlich etwas überraschend gleich doppelt auf neue Tiefststände ab. Gerade mal 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten die Musikshow insgesamt sehen und damit so wenige wie noch nie. In der Zielgruppe lag der Marktanteil überraschend bei nur noch 5,5 Prozent, nachdem sich "The Voice Kids" zuletzt noch recht konstant bei mehr als acht Prozent gehalten hatte.

Gut möglich, dass Sat.1 in dieser Woche viele Familien an den Disney Channel verlor: Dort trumpfte "Die Eiskönigin" auf und setzte sich mit 310.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie herausragenden 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch klar vor "The Voice Kids". Das kurze "Eiskönigin"-Special "Party-Fieber" punktete danach sogar mit 7,6 Prozent Marktanteil und lockte insgesamt 750.000 Personen zum Disney Channel, dessen Tagesmarktanteil mit 2,8 Prozent genauso hoch ausfiel wie jener von Kabel Eins, wo abends mit Serien-Wiederholungen überhaupt nichts zu holen war.

Doch auch andere Filme konnten am Freitagabend punkten: So erzielte ProSieben mit "The First Avenger: Civil War" gute 9,8 Prozent Marktanteil, während "The Fast and the Furious" bei RTLzwei noch 5,0 Prozent schaffte. Vox positionierte sich mit seiner Dokusoap "Goodbye Deutschland - Liebe bis ans Ende der Welt" dazwischen und kam auf solide 6,8 Prozent in der Zielgruppe.

In Sat.1 gingen die Quoten unterdessen am späten Abend noch weiter zurück: Im Anschluss an "The Voice Kids" erreichte eine Wiederholung von "Geh aufs Ganze!" gerade mal noch 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und hielt insgesamt 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Dazu kommt, dass auch die Daytime nur durchwachsen lief: Nachdem "Lebensretter hautnah" am Donnerstag noch über zehn Prozent Marktanteil verzeichnete, ging's am Freitag auf nur noch 2,1 Prozent gnadenlos nach unten. Dafür steigerten sich "Notruf" und "Lenßen übernimmt" später zeitweise auf mehr als acht Prozent, für "Die Landarztpraxis" und "Newstime" waren hingegen nicht mal vier Prozent drin.

