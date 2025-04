am 13.04.2025 - 08:52 Uhr

Das Show-Triell am Samstagabend hat einen klaren Sieger: Barbara Schöneberger und "Verstehen Sie Spaß?". Das Format erreichte beim Sender 2,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das war die höchste Reichweite, die die Sendung seit Dezember 2023 holte. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 590.000 Menschen für den Primetime-Sieg, 15,4 Prozent Marktanteil sind ein schöner Wert und ebenfalls der beste Marktanteil seit vielen Monaten.

Das Erste verwies damit allen voran ProSieben und RTL in die Schranken. Bei ProSieben verabschiedete sich "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" trotzdem mit guten Quoten: 750.000 Menschen sahen sich die vorerst letzte Ausgabe mit Joko und Klaas an, 510.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag dementsprechend bei 13,4 Prozent. Insgesamt kam das Format in den zurückliegenden Wochen auf Basis der vorläufig gewichteten Daten auf mehr als 13 Prozent Marktanteil - ein schöner Erfolg für ProSieben.

Das eindeutige Nachsehen bei den 14- bis 49-Jährigen hatte erneut das "Supertalent", das sich nur mit 8,1 Prozent Marktanteil zufrieden geben musste. Insgesamt konnte sich die RTL-Castingshow im Vergleich zum Staffelstart jedoch recht klar steigern, so ging es von 1,43 auf 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nach oben. Eine "Du gewinnst hier nicht die Million" kam später noch auf 590.000 Zuschauer sowie 7,4 Prozent Marktanteil.

Während beim jungen Publikum "Verstehen Sie Spaß?" mit Barbara Schöneberger vorne lag, sicherte sich insgesamt das ZDF den Primetime-Sieg. "Stralsund - Der letzte Sieg" unterhielt 5,39 Millionen Menschen, das entsprach 24,9 Prozent Marktanteil. "Der Staatsanwalt" kam danach noch auf 3,84 Millionen und 18,9 Prozent. Und während diese zwei Formate beim jungen Publikum ziemlich blass blieben, drehte das "Aktuelle Sportstudio" später auch bei den 14- bis 49-Jährigen auf, 10,3 Prozent Marktanteil waren drin. 1,67 Millionen Menschen wollten sich die ersten Free-TV-Bilder des Spitzenspiels zwischen Bayern und Dortmund ansehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;