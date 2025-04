Sky hat den Samstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beendet, damit ist man mit Abstand der erfolgreichste Spartensender gewesen und lag noch vor RTLzwei. Geschafft hat Sky das allen voran mit der Bundesliga - und hier mit dem Topspiel zwischen Bayern und Dortmund, das am Vorabend angepfiffen wurde. 1,23 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender so starke 17,5 Prozent Marktanteil.

Beim Zielgruppen-Marktanteil hätte die Partie fast einen neuen Saison-Rekord aufgestellt, beim Match zwischen Bayern und Leverkusen im September lief es aber noch einen Hauch besser. Und die Übertragung ab 18:30 Uhr hatte auch messbar negative Auswirkungen auf die "Sportschau" im Ersten. Hier sahen nur 2,94 Millionen Menschen zu, das war die niedrigste Reichweite seit Beginn der Saison. Mit 9,7 Prozent Marktanteil setzte es bei den 14- bis 49-Jährigen sogar ein Saison-Tief.

Weil mit Bayern und Dortmund zwei besonders zugkräftige Vereine abends spielten, hatte das für Sky natürlich Auswirkungen an anderer Stelle: So waren ab 15:30 Uhr nur 800.000 Menschen bei der Konferenz mit dabei. Das ist die niedrigste Reichweite der laufenden Saison gewesen, normalerweise erreichte Sky mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag dennoch bei sehr guten 20,4 Prozent.

Später am Abend übertrug Sky schließlich noch das Zweitliga-Spiel zwischen Kaiserslautern und Nürnberg. Hier sahen 260.000 Menschen zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach 2,6 Prozent. Bei Sport1 kam die Übertragung zusätzlich auf 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,8 Prozent. Für den Free-TV-Sender war es die mit Abstand stärke Sendung des Tages. Eine "My Style Rocks"-Wiederholung lag später immerhin noch bei 0,8 Prozent, "Power of Love" erzielte in der Daytime über Stunden hinweg nur 0,4 Prozent.

Unter den kleinen Sendern ließ am Samstag darüber hinaus erneut der Disney Channel aufhorchen: "Zoomania" verzeichnete zur besten Sendezeit 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 3,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 140.000 Personen kamen aus der Altersklasse 14-49, damit verpasste der Sender den Sprung in die Top 25 nur knapp. Geschafft hat das derweil der Kika, wo das "Sandmännchen" 160.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer ansprach und so auf 8,0 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;