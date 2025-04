In höchster Not ist Das Erste am Montag zur Primetime zwar nicht gewesen, gute Quoten waren dem Sender aber nicht vergönnt. So erreichten zwei Folgen der neuen BR-Dokureihe "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" nur 1,67 und 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren für den Sender lediglich schwache 7,2 Prozent Marktanteil drin. Damit landete Das Erste noch hinter ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" zwischen 20:15 und 21:54 Uhr 1,72 Millionen Zuschauer sowie 7,3 Prozent verzeichnete.

Eine weitere Folge der Krimireihe steigerte sich beim Spartensender im Anschluss sogar noch auf 10,6 Prozent, die Reichweite blieb mit 1,69 Millionen ziemlich konstant. Für Das Erste war der Testlauf von "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" kein Erfolg, das Format wurde aber vorrangig für die Mediathek produziert, muss also allen voran hier Publikum finden. Später am Abend blieben beim Sender auch die "Tagesthemen" und eine China-Doku bei einstelligen Marktanteilen hängen.

Den Primetime-Sieg holte sich unterdessen das ZDF, wo der Film "Ewig Dein" 4,31 Millionen Menschen erreichte. Damit waren für die Mainzer starke 18,3 Prozent Marktanteil drin, das "heute journal" holte später noch 14,9 Prozent. Am späten Abend setzte das ZDF schließlich die Serie "Die Affäre Cum-Ex" fort, die sich schon bei ihrem Einstand im linearen Programm ziemlich schwer tat (DWDL.de berichtete). Und auch die restliche Folgen konnten jetzt nicht vollends überzeugen, zu Beginn des Abends sahen noch mehr als 1 Million Menschen zu, danach fiel die Reichweite unter diese Marke.

Die ersten beiden Folgen der "Affäre Cum-Ex" erreichten auch nur 7,7 und 8,6 Prozent Marktanteil. Der Serie gelang es aber immerhin relativ gut, das Publikum bei der Stange zu halten. Aufgrund der späten Uhrzeit schalteten die Menschen nach und nach natürlich ab, woanders war dieser Effekt aber noch stärker. Und so stiegen die Marktanteile bei den Folgen drei und vier am Montagabend auf 11,0 und 13,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Serie mit teilweise 1,1 Prozent Marktanteil aber auch am Montag kein Erfolg.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;