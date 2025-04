"Morden auf Öd" hat mit der zweiten Ausgabe 2,60 Millionen Menschen zum Einschalten gebracht, das waren nochmal rund 200.000 mehr als bei der Premiere der Krimireihe vor einer Woche. Beim Gesamtpublikum holte RTL so gute 11,8 Prozent Marktanteil. Das Problem: Während insgesamt die Reichweite stieg, lief es beim jungen Publikum noch schlechter als bei der Premiere.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging die Reichweite auf 240.000 zurück, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 6,2 Prozent. Damit lag RTL in dieser Zuschauergruppe noch hinter Kabel Eins und Vox, die mit dem Film "Das Krokodil und sein Nilpferd" bzw. der Langzeit-Doku "Wir werden groß" 6,6 und 6,5 Prozent Marktanteil holten. Insgesamt hatten die beiden Sender natürlich deutlich weniger Reichweite: Der Bud-Spencer-Film unterhielt aber immerhin 770.000 Menschen, während Vox bei 510.000 hängen blieb.

Die gute Nachricht für RTL: "Extra" erreichte am späten Abend noch 230.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit nur unwesentlich weniger als der Krimi zur besten Sendezeit. Der Marktanteil stieg dadurch auf 9,3 Prozent an. "RTL Direkt" holte zwischen den beiden Sendungen allerdings nur 5,8 Prozent. Am Ende erreichten die Kölner einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von nur 7,7 Prozent und mussten sich so hinter dem ZDF (8,6 Prozent) und ProSieben (7,8 Prozent) einordnen.

Einen spürbaren Rückschlag musste unterdessen RTLzwei hinnehmen. Nachdem "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" in der zurückliegenden Woche noch mit mehr als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet war, fiel die Reichweite jetzt auf 530.000. Auch der Marktanteil schrumpfte auf nur noch 5,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;