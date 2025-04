Sat.1 hat am Dienstagvorabend durchweg gute Quoten eingefahren und kann sich teilweise sogar über neue Rekorde freuen. Angesichts der tristen Quoten, die "Die Landarztpraxis" & Co. in den zurückliegenden Wochen geholt haben, sind das sehr erfreuliche Nachrichten für den Sender. "Die Landarztpraxis" selbst konnte mit 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zwar keine Bäume ausreißen, das war allerdings der höchste Wert der laufenden Staffel. 790.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der täglichen Serie an.

Davor präsentierte sich bereits "Lenßen übernimmt" in guter Verfassung: Zwei Folgen der Produktion erreichten 9,8 und 7,5 Prozent Marktanteil. Den Schnitt der vergangenen Wochen hat zumindest die erste Folge damit in etwa verdoppelt - das zeigt ganz gut, auf welchem Niveau das Format zuletzt in etwa lag. Erst Anfang April sprang "Lenßen übernimmt" auf einen Bestwert, die damals erzielten 11,2 Prozent waren aber nur ein kurzes Strohfeuer.

Den Höhepunkt am späten Nachmittag bzw. Vorabend bildete am Dienstag allerdings "Notruf", das mit 11,1 und 11,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe glänzen konnte. Für das von Bärbel Schäfer moderierte Format lief es in der laufenden Staffel nie besser. 390.000 und 500.000 Menschen schalteten ein. Dazu kommt das "Frühstücksfernsehen", das Sat.1 bereits am Vormittag sehr starke 20,6 Prozent Marktanteil bescherte.

Und dennoch: Der Tagesmarktanteil von Sat.1 blieb am Dienstag mit 6,8 Prozent trotz dieser Erfolge blass. Das hat einerseits mit der Mittagszeit bzw. dem Nachmittag zu tun, in dem der Sender stundenlang weit unter Schnitt performte. Und auch in der Primetime lief es mehr als nur mau: "Criminal Minds: Evolution" verabschiedete sich mit 3,6 und 4,3 Prozent Marktanteil vom Bildschirm, damit lag die US-Serie auf dem Niveau der letzten Wochen. "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" machten ihre Sache später mit 5,7 und 4,9 Prozent nur unwesentlich besser.

