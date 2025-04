Aus Quotensicht hat Sport1 in den zurückliegenden Wochen und Monaten den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Eigenproduktionen im Bereich Unterhaltung zünden bislang noch nicht wie erhofft und sind im Gegenteil eher oftmals Grund zur Sorge. Am Karsamstag konnte man sich in Ismaning aber endlich über hohe Quoten freuen - Grund dafür war aber vor allem die Übertragung der Zweitliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04 am Abend.

Die kam beim Sender auf 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, eine höhere Reichweite verzeichnete Sport1 mit der 2. Liga in dieser Saison noch nie. Schon beim Gesamtpublikum waren damit gute 4,0 Prozent Marktanteil drin. Noch besser lief es bei den 14- bis 49-Jährigen, hier kam die Übertragung sogar auf 6,4 Prozent Marktanteil, das ist ein Allzeit-Rekord für die Übertragungen bei Sport1. Der Sender lag damit in der Primetime unter anderem vor Sat.1 und Vox.

Bei Sky lag die Reichweite des Matches übrigens bei 430.000, insgesamt sahen also mehr als eine Million Menschen zu. Der Pay-TV-Sender kam damit in der klassischen Zielgruppe auf 4,4 Prozent. Kurz zuvor verzeichnete man mit dem Topspiel der 1. Bundesliga zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart noch 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,7 Prozent. Nachmittags wurde die Konferenz von etwas weniger als einer Million Menschen gesehen, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 22,2 Prozent.

Und so konnte sich Sky am Karsamstag über einen starken Tagesmarktanteil in Höhe von 4,0 Prozent freuen. Auch Sport1 ist mit 2,0 Prozent deutlich erfolgreicher unterwegs gewesen als sonst. Aber auch andere Spartensender glänzten am Samstag, allen voran ZDFneo, das insgesamt mit 3,2 Prozent noch vor Kabel Eins und ProSieben lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 3,5 Prozent für einen Platz vor RTLzwei.

Geschafft hat ZDFneo das vor allem mit einer starken Primetime: Schon zur besten Sendezeit erreichte "Die nackte Kanone" 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Die nackte Kanone 2 ½" kletterte danach auf 760.000 und 6,9 Prozent. "Die nackte Kanone 33 ⅓" lag später sogar noch bei 7,6 Prozent. Auch ZDFinfo überzeugte am Samstag mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 3,2 Prozent. Schon am Vormittag machte man mit diversen Burg-Dokus Strecke. "Faszination Burgen - Monumente des Mittelalters" holte erst 6,0 Prozent, später waren mit "Die Superburg des Richard Löwenherz" sogar 7,5 Prozent drin. Eine "Terra X"-Doku zum Thema sowie der Film "Die Belagerung von La Rochelle" erzielten jeweils 5,6 Prozent. Die Reihe "Vikings" erreichte ab 20:15 Uhr mit mehreren Folgen noch mehr als 3 Prozent.

Und dann war da auch noch das SWR Fernsehen, das sich deutlich stärker präsentierte als sonst. So ist man mit 2,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum das erfolgreichste Programm der ARD-Dritten gewesen. Geschafft hat man das auch mit Uralt-Komödien: "Die Lümmel von der ersten Bank: 1. Trimester – Zur Hölle mit den Paukern" (1967) sahen sich ab 20:15 Uhr 600.000 Menschen an, damit waren 2,8 Prozent drin. "Hurra, die Schule brennt" (1969) und "Morgen fällt die Schule aus" (1971) waren später noch zu 3,5 und 3,9 Prozent gut. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren bis zu 3,6 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;