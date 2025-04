4,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Ostersonntag die neueste Reise des ZDF-"Traumschiffs" an - das waren so wenige wie noch nie bei einer linearen Erstausstrahlung des ZDF-Klassikers. Nicht eingerechnet sind hier freilich Streaming-Abrufe, die auch beim "Traumschiff" inzwischen in beachtliche Höhen steigen. Doch mit Blick auf die lineare Ausstrahlung kamen im Vergleich zur Osterfolge im letzten Jahr rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden.

Dadurch reichte es auch nicht mehr, um sich gegen den "Tatort" im Ersten durchzusetzen, obwohl es sich hier nur um eine Wiederholung handelte. Das Rennen war aber denkbar knapp, die Reichweite des ARD-Krimis lag mit 4,53 Millionen nur leicht höher. Und das ZDF kann trotz des Reichweiten-Tiefstwertes mit einem Marktanteil von 19,2 Prozent beim Gesamtpublikum zufrieden sein, der "Tatort" kam auf 19,4 Prozent.

Während das "Traumschiff" den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum also knapp verpasste, setzte sich die ZDF-Reihe beim jungen Publikum gegen die gesamte Konkurrenz durch. Dank 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte das "Traumschiff" hier einen Marktanteil von 14,1 Prozent. Nur die "Tagesschau" erreichte noch mehr junge Menschen. Der "Tatort" lag mit 11,1 Prozent Marktanteil hier auf Rang hinter "Wer wird Millionär?", das bei RTL 12,9 Prozent erzielte.

Das Erste setzte am Vorabend unterdessen die Serie "Ronja Räubertochter" fort, konnte damit linear aber nicht punkten. Den Auftakt der zweiten Staffel sahen ab kurz nach 17 Uhr nur 740.000 Personen, im Verlauf zog die Reichweite zur dritten Folge auf 930.000 an. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag nur zwischen 7,7 und 7,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur Markanteile zwischen 2,4 und 4,9 Prozent erzielt. Bei der Serie kommt es der ARD aber vor allem auch auf die Abrufe in der ARD-Mediathek an, zu der bislang noch keine öffentlichen Daten vorliegen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;