Statt wie in den vergangenen Jahren Oster-Specials von "Wer wird Millionär?" zu zeigen, entschied man sich bei RTL in diesem Jahr, noch eine weitere zusätzliche "3-Millionen-Euro-Woche" einzuschieben, nachdem diese Event-Form des Quiz-Formats in der Vergangenheit schon zu Jahresbeginn und im Herbst stets für gute Quoten sorgen konnte. Diesmal schalteten nun 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum Auftakt ein, die Marktanteile lagen bei 13,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das sind fraglos gute Quoten, allerdings blieben sowohl Reichweite als auch Marktanteil ein Stück hinter dem zurück, was die letzten "3-Millionen-Euro-Wochen" zum Auftakt erzielen konnten. Der Vergleich hinkt aber natürlich etwas, weil die Sendung nun ausnahmsweise an einem Sonntag und in einer anderen Jahreszeit lief. Allerdings blieb "WWM" auch merklich hinter den Quoten vom Ostersonntag im vergangenen Jahr zurück, als Teil 1 des Oster-Specials 3,23 Millionen Menschen erreichte, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag da sogar bei 16,0 Prozent.

Trotzdem dürfte man bei RTL mit dem Ostersonntag ziemlich zufrieden sein, zumal die Kölner mit weitem Vorsprung die Tagesmarktführung beim jungen Publikum einfahren konnten. 10,3 Prozent erzielte RTL bei den 14- bis 49-Jährigen, Platz 2 ging mit 6,3 Prozent für Vox ebenfalls nach Köln. RTL punktete auch schon tagsüber mit Filmen - so erzielte etwa "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" am Vormittag starke 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch "Die Croods" und "Asterix und Obelix gegen Cäsar" lagen bei zweistelligen Marktanteilen beim jungen Publikum. "Ice Age - Jäger der verlorenen Eier" erzielte am Vorabend 12,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Die beiden meistgesehenen Sendungen beim jungen Publikum liefen mit "Tagesschau" und "Traumschiff" allerdings bei den Öffentlich-Rechtlichen. Stärkster privater Konkurrent um 20:15 Uhr war Sat.1, das mit dem Film "Uncharted" gute 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, "Deepwater Horizon" konnte diesen Wert auch im Anschluss halten. ProSieben sortierte sich mit 8,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil für "Eternals" knapp dahinter ein.

Mit dem Sonntagabend zufrieden sein kann man auch bei RTLzwei, wo "Das Leben des Brian" zunächst 5,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte, ehe "Die Ritter der Kokosnuss" 4,7 Prozent erzielten - beides Werte klar über dem Senderschnitt. Vox kam mit "Men in Black II" auf 5,3 Prozent, Kabel Eins holte 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen mit "Beverly Hills Cop".

