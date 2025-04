Während das ZDF am Ostersonntag mit dem "Traumschiff" den Primetime-Sieg beim jungen Publikum einfahren konnte, gelangen auch den Beibooten ZDFneo und ZDFinfo bemerkenswerte Erfolge bei den 14- bis 49-Jährigen. So kam ZDFneo auf einen Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent in dieser Altersgruppe - einen besserren Wert gab's zuletzt vor rund einem halben Jahr. Bei ZDFinfo muss man sogar fast ein Jahr zurückgehen um einen höheren Marktanteil zu finden als die 3,8 Prozent, die am Ostersonntag bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden. Zum Vergleich: RTLzwei lag mit 4,1 Prozent nicht weit entfernt.

ZDFneo punktete dabei unter anderem mit seinen Primetime-Filmen: "White House Down" erreichte ab 20:15 Uhr 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Welcome to the Jungle" steigerte den Wert danach sogar noch auf 4,1 Prozent. Vor allem war es aber die knapp sechsstündige "Nicht nachmachen!"-Strecke, die der Sender zwischen 14:21 Uhr und 20:15 Uhr zeigte, die für den starken Tageswert verantwortlich war. Vor allem nachmittags lief es mit bis zu 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen extrem gut.

Bei ZDFinfo hieß der Erfolgsgarant unterdessen Sebastian Lege: Zwischen 7:26 Uhr morgens und bis nach 1 Uhr nachts liefen durchweg Folgen seiner Reihe "ZDFbesseresser". Eine davon schaffte sogar den Einstieg in die senderübergreifende Top 25 beim jungen Publikum: Als er sich ab 23:11 Uhr um "Italienische Imitate" kümmerte, sorgten knapp 200.000 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer für 6,4 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe.

Unter den kleineren Sendern ebenfalls überdurchschnittlich stark präsentierte sich DMAX mit einem Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch dort setzte man auf Marathon-Programmierungen von "Border Control" und "Speed Cops". Letztere erzeilten am späteren Abend bis zu 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dass ProSieben Maxx mit 2,4 Prozent Tagesmarktanteil ebenfalls gut dastand, ist vor allem der "WrestleMania" zu verdanken: Die Sendung erzielte zwischen 22 Uhr und 2:22 Uhr nachts hervorragende 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das tröstet darüber hinweg, dass die "ranNBA"-Übertragung am Vorabend und in der Primetime nur Marktanteile zwischen 0,2 und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;