Mit einer neuen Ausgabe von "Wer wird Millionär?", das sich aktuell in der 3-Millionen-Euro-Woche befindet, hat RTL am Ostermontag 2,77 Millionen Menschen erreicht, das waren etwas mehr als am Sonntag. Wenig geholfen hat dabei mutmaßlich die Tatsache, dass Günther Jauch erst mit 15 Minuten Verspätung auf Sendung gehen durfte, weil man zunächst noch ein "RTL Aktuell Spezial" zum Tod von Papst Franziskus zeigen wollte. Das kam allerdings nur auf 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während "Bauer sucht Frau" am Vorabend noch über der 2-Millionen-Marke lag.

Insgesamt reichte es für Günther Jauch trotzdem für starke 14,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 11,3 Prozent. Damit lag RTL allerdings noch hinter Sat.1 und ProSieben, die mit Filmen jeweils noch etwas mehr junge Menschen erreichten. Zu diesem Vergleich ist an dieser Stelle allerdings zu sagen, dass die RTL-Quizshow bis nach Mitternacht dauerte, die Filme hatten aufgrund ihrer deutlich kürzeren Laufzeit also einen gewissen Vorteil in Sachen Reichweitenaufbau.

"Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" kam in Sat.1 jedenfalls auf 520.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt sahen 1,10 Millionen Menschen zu. ProSieben kam mit "Black Panther: Wakanda Forever" auf 1,24 Millionen sowie 11,5 Prozent Marktanteil. Vox erzielte zur gleichen Zeit mit "Das A-Team - Der Film" übrigens nur 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,5 Prozent.

Am Ende sicherte sich ProSieben die Tagesmarktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen, am Ostermontag kam der Sender auf 9,3 Prozent Tagesmarktanteil. RTL lag einen Prozentpunkt dahinter. Geschafft hat ProSieben das auch mit zwei weiteren Marvel-Filmen, die in der Daytime zweistellige Marktanteile einfahren konnten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;