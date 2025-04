In der vergangenen Woche musste RTL aufgrund des Karfreitags noch eine Tanzpause einlegen, in dieser Woche meldete sich "Let's Dance" nun aber wieder zurück und sicherte den Kölnern beim jungen Publikum auch wieder den Primetimesieg, egal ob man die Altersgruppe 14-49 oder 14-59 betrachtet. Vom Staffel-Rekord, den man in der Woche vor Ostern noch hatte erzielen können, entfernten sich die Quoten allerdings wieder deutlich.

So reichte es diesmal in der klassischen Zielgruppe für einen Marktanteil von 16,7 Prozent - das waren 5,3 Prozentpunkte weniger als vor zwei Wochen - auf das Staffel-Hoch folgte also nun prompt der schwächste Wert dieser Staffel. Gleichwohl stellte "Let's Dance" wieder unter Beweis, dass es generationsübergreifend sein Publikum findet: Auch beim Gesamtpublikum reichte es dank 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für einen Marktanteil von 16,6 Prozent. Hier war interessanterweise kein solcher Rückgang wie bei den Jüngeren zu beobachten, die gestrige Ausgabe lag sogar leicht über Staffelschnitt. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 15,9 Prozent Marktanteil erzielt.

Dass "Let's Dance" bei den Jüngeren nicht ganz so gut dastand wie zuletzt, eröffnete der Konkurrenz Chancen. Und so kann man sich bei Sat.1 über erfreuliche 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Die besten Comedians Deutschlands" freuen. Das war der beste Wert seit über einem Jahr. Insgesamt hatten 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Bei Vox steigerte sich "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf einen neuen Allzeit-Rekord. Hier sahen insgesamt im Schnitt 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. ProSieben kam mit dem Film "Deadpool" um 20:15 Uhr hingegen nicht über sehr magere 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Black Panther: Wakanda Forever" steigerte sich im Anschluss aber immerhin auf 8,5 Prozent. Probleme hatte auch RTLzwei, wo "Die Unfassbaren - Now You See Me" nur 3,1 Prozent in der Zielgruppe erzielte, Kabel Eins pendelte mit "Navy CIS" sogar nur um die 2-Prozent-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;