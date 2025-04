Mit einem Duell zwischen Tim Mälzer und Philipp Vogel startete "Kitchen Impossible" am Sonntagabend in seine Jubiläumsstaffel. Zweistellige Marktanteile wie in früheren Jahren waren zum Auftakt zwar noch nicht drin, sehen lassen konnten sich die Quoten aber trotzdem: Mit insgesamt 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Auftakt der zehnten Staffel ziemlich genau im Schnitt von Staffel 9 aus dem vergangenen Jahr (wenn man wie in den Zahlen von gestern zeitversetzte und Streaming-Nutzung nicht berücksichtigt).

Beim jungen Publikum belegte Vox damit am Sonntagabend Platz 5. Neben dem "Tatort", der wie üblich bei Jung und Alt in einer eigenen Liga spielte, sortierte sich Vox auch hinter den Primetime-Filmen von Sat.1, RTL und ProSieben ein. Sat.1 erreichte mit "Fack ju Göhte" dabei vor allem viele jüngere Leute und erzielte sehr gute 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,88 Millionen allerdings recht überschaubar.

"Deadpool 2" lockte sogar nur 710.000 Personen zu ProSieben, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,0 Prozent. RTL schaffte es, mit seinem Film insgesamt mehr Leute zu erreichen als Sat.1 und ProSieben zusammen: "Operation Fortune" zählte im Schnitt 1,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb mit 9,6 Prozent allerdings trotzdem einstellig. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es aber für 10,5 Prozent, "Fack ju Göhte" kam hier auf 6,7 Prozent, "Dadpool 2" auf nur 5,5 Prozent. "Kitchen Impossible" lag in der erweiterten Zielgruppe bei 7,7 Prozent.

Zufrieden mit seinem Neustart kann unterdessen Kabel Eins sein: Dort interessierten "Die größten Geheimnisse der Welt" insgesamt 620.000 Personen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag mit 4,8 Prozent deutlich über dem sonstigen Senderschnitt. "Abenteuer Leben am Sonntag" steigerte sich im Anschluss sogar auf 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch RTLzwei blickt auf einen gelungenen Sonntagabend zurück: "Die Wolke" konnte um 20:15 Uhr bereits mit 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen punkten, "Tschernobyl 1986" holte danach hervorragende 8,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;