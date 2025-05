Mit "Doc Caro - Jedes Leben zählt" hat Vox in den zurückliegenden Wochen gute Quoten eingefahren, das neue Format "Doc Caro - Leben hautnah" tat sich jetzt jedoch ziemlich schwer. Nur 550.000 Menschen wollten sehen, wie sich Carola Holzner mit dem Thema Alkoholabhängigkeit bei Frauen beschäftigte. In der klassischen Zielgruppe entsprach das lediglich 5,1 Prozent Marktanteil. Damit lag Vox auf einem Niveau mit RTLzwei, wo eine Wiederholung der "Retourenjäger" ebenfalls 5,1 Prozent holte.

Generell waren die Reichweiten am Mittwoch recht niedrig, was wohl auch darauf zurückzuführen sein dürfte, dass am Abend viele Menschen lieber in den Mai tanzten. Das hatte auch Auswirkungen auf den Primetime-Sieger: "Joko & Klaas gegen ProSieben" verzeichnete 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, das war die mit Abstand niedrigste Reichweite der Staffel. Mit 17,1 Prozent Marktanteil holte die Show aber gleichzeitig den höchsten Marktanteil. Kein anderes Format war am Mittwoch zudem erfolgreicher, insgesamt sahen 880.000 Menschen zu.

Mal wieder einen Abend zum Vergessen erlebte Stefan Raab bei RTL: "Du gewinnst hier nicht die Million" unterhielt nur 720.000 Menschen, das ist die niedrigste bislang gemessene Reichweite für die Show. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 7,2 Prozent. Auf eben diese 7,2 Prozent kam auch Kabel Eins mit dem Film "Contraband", was für den Sender ein schöner Erfolg war. Mit 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern lag Kabel Eins insgesamt sogar noch etwas vor RTL. "Stern TV" gab bei den Kölnern später noch auf 5,7 Prozent nach.

In die falsche Richtung geht auch die Entwicklung bei Sat.1 und Stefano Zarrella. Dessen "Fertiggerichte-Check" startete vor einer Woche mit fast einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,6 Prozent Marktanteil. Folge zwei erreichte nun aber nur noch 650.000 Personen sowie 7,0 Prozent. Damit landete auch Sat.1 knapp hinter Kabel Eins.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;