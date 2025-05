Weil zum Start nicht einmal eineinhalb Millionen Menschen eingeschaltet hatten, schob das ZDF die Reise-Reality "Terra X - Wettlauf um die Welt" nach nur einer Folge zu ZDFneo ab. Dort ging es jetzt weiter - und wie erwartet musste das Format hier noch einmal spürbar Federn lassen. Übrig geblieben sind letztlich nur 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die für 1,3 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 1,6 Prozent einen Hauch besser.

Damit ist nun auch endgültig klar, dass man "Wettlauf um die Welt" in Mainz als Flop abhaken kann. Was am Mittwochabend drin gewesen wäre, zeigte der Sender übrigens im Anschluss: Eine alte "Friesland"-Folge kletterte ab 21:45 Uhr auf 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, dadurch schwoll auch der Marktanteil auf starke 7,8 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Interesse mit 0,1 Prozent aber praktisch nicht existent.

Für das ZDF-Hauptprogramm lief es durch den Wechsel nun wieder besser: Eine Wiederholung von "Marie Brand" unterhielt immerhin 2,94 Millionen Menschen, was zu 15,7 Prozent Marktanteil führte. Meistgesehene ZDF-Sendung des Tages war jedoch das "heute journal", das im Anschluss noch exakt 3 Millionen Personen informierte.

Erfolgreichster Sender in der Primetime ist Das Erste gewesen. Die ersten zwei Folgen des True-Crime-Dramas "Mord auf dem Inka-Pfad" erreichte 3,56 und 3,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, mit 19,2 und 17,6 Prozent Marktanteil lagen die Episoden weit über dem Senderschnitt. Die "Tagesschau" kam zuvor noch auf 4,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dieser Uhrzeit hatte fast ein Viertel des TV-Publikums Das Erste eingeschaltet - der Marktanteil lag bei 24,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;