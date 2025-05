Mit einem 4:2 gegen Werder Bremen krönte sich der FC Bayern München am 1. Mai zum Sieger des DFB-Pokals der Frauen. Das Spiel sorgte dabei auch vor dem Fernseher für ein recht ordentliches Interesse: Trotz frühsommerlicher Temperaturen sahen ab 16 Uhr im Schnitt 1,32 Millionen Fans im Ersten zu. Der Marktanteil lag bei sehr guten 15,6 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 14,1 Prozent überzeugend aus.

Im Vergleich zum Pokalfinale des vergangenen Jahres kamen allerdings rund eine halbe Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden. Dennoch reichte es, um im Fernduell mit der Europa League die Nase vorn zu haben - was auch daran lag, dass der von RTL übertragene Wettbewerb inzwischen ohne deutsche Mannschaften auskommen muss. So sahen ab 21:00 Uhr nur 1,07 Millionen Menschen die erste Hälfte des Spiels zwischen Athletic Bilbao und Manchester United, während der zweiten Hälfte wurden 1,10 Millionen gezählt.

Überschaubar blieb das Interesse an der Europa League außerdem in der Zielgruppe, wo die Marktanteile nur bei 7,4 und 7,0 Prozent lagen. Die Idee, ab 20:15 Uhr zunächst eine Kurz-Version der Dokumentation "Unser Team - Die Heim-EM" zu zeigen, erwies sich zudem ebenfalls nicht als Abräumer: Lediglich 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, in der Zielgruppe bewegte sich der RTL-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt mit 5,0 Prozent weit unterhalb des Senderschnitts. Später am Abend geriet außerdem die Nachberichterstattung mit 5,2 Prozent unter die Räder.

Um 20:15 Uhr lieferten sich hingegen ARD und ZDF ein enges Duell: So erreichte die ZDF-Reihe "Lena Lorenz" im Schnitt 3,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während die beiden abschließenden Folgen der ARD-Miniserie "Tod auf dem Inka-Pfad" von 3,50 beziehungsweise 3,60 Millionen gesehen wurde. Beide Sender verzeichneten damit jeweils mehr als 16 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren für "Mord auf dem Inka-Pfad" bis zu 8,0 Prozent drin, während "Lena Lorenz" bei 6,4 Prozent lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;