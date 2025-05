am 03.05.2025 - 08:59 Uhr

Seit Mitte vergangener Woche hat Alexander Bommes wieder das Ruder am ARD-Vorabend übernommen. Dabei macht "Gefragt - gejagt" auf dem Sendeplatz um 18 Uhr nahtlos dort weiter, wo das Format im vergangenen Jahr aufgehört hat und beschert dem Ersten bei Jung und Alt gleichermaßen gute Quoten. Am Freitag fuhr das Quiz sogar neue Marktanteils-Bestwerte für die noch junge Staffel ein: So sorgten 2,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim Gesamtpublikum für starke 18,5 Prozent Marktanteil, während bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls überzeugende 12,4 Prozent drin waren.

"Gefragt - gejagt" bewegte sich damit beim Gesamtpublikum auf Augenhöhe mit der "SOKO Linz", die im ZDF mit 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 17,8 Prozent Marktanteil kam, beim jungen Publikum mit nur 3,4 Prozent aber chancenlos blieb. Im Ersten konnte das "Quizduell" die gute Flughöhe indes nicht halten, schlug sich mit insgesamt 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,6 Prozent Marktanteil aber trotzdem gut. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil auf mäßige 5,4 Prozent zurück, ehe die "Sportschau vor acht" sogar nur noch 3,4 Prozent schaffte. Verlass war dann erst wieder auf die "Tagesschau", die alleine im Ersten von 3,77 Millionen Menschen gesehen wurde.

Als meistgesehene Sendung des Freitags ging allerdings die ZDF-Krimiserie "Der Alte" hervor, die mit 4,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 20,5 Prozent kam, ehe eine Wiederholung von "Letzte Spur Berlin" noch 3,31 Millionen vor dem Fernseher hielt. Im Ersten erreichte derweil zunächst ein "Brennpunkt" zur AfD im Schnitt 3,51 Millionen Menschen, die 16,9 Prozent Marktanteil entsprachen. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sondersendung mit 12,7 Prozent gefragt. Die "Praxis mit Meerblick" wollten im Anschluss noch 3,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen.

Während ein alter "Tatort" später am Abend nur noch einstellige Marktanteile verbuchte, drehte im ZDF die "heute-show" wie gewohnt auf. Mit 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Nachrichtensatire ab 22:42 Uhr starke 20,2 Prozent Marktanteil, während beim jungen Publikum sogar 20,8 Prozent drin waren - Werte, die durch zeitversetzte Nutzung erfahrungsgemäß noch deutlich steigen werden. Gleiches gilt auch für das "ZDF Magazin Royale", das den ZDF-Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu später Stunde bei 14,0 Prozent hielt, ehe auch "Aspekte" mit 8,2 Prozent in dieser Altersgruppe noch sehr ansehnlich punktete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;